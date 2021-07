Online-Verkauf startet: Gute Chancen für Wagner-Tickets

Punkt 14.00 Uhr öffnet am Sonntag der Ticketshop der Bayreuther Festspiele. Der Verkauf findet digital statt. Das heißt: Auch die Warteschlange ist eine virtuelle. Zwei Stunden lang können Wagner-Fans dann ihr Glück probieren an die begehrten Karten zu kommen. Und die Chancen könnten in diesem Jahr gar nicht schlecht stehen, denn erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass coronabedingt 911 Plätze der sonst 1944 Plätze pro Aufführung vergeben werden können. Mehr als zuvor angenommen. Doch für viele kam das zu spät.

Chance auf Karten für einheimische Wagner-Fans

Einige Stornierungen liegen bereits vor. Vor allem für ausländische Gäste sei die Entscheidung zu kurzfristig, um noch Flug und Hotel zu buchen, so Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberg (CSU) im BR-Gespräch.

"Ich glaube, dass diesmal viel mehr Wagnerfans aus der Region zum Zug kommen und die Chance auf eine Karte haben." Thomas Ebersberger (CSU), Oberbürgermeister Stadt Bayreuth

Für Thomas Ebersberger bedeutet die Erhöhung auf rund 900 Karten, dass auch er als Stadtoberhaupt mehr Personen der Politprominenz einladen kann. Elf Prozent des Kartenkontingentes der Premiere stehen der Stadt zu. Ob die Kanzlerin zur Premiere und Neuinszenierung des "Fliegenden Holländer" kommt, ist noch nicht sicher, aber Ebersberger geht davon aus. "Wissen tut man das immer erst am letzten Tag", so der OB.

Strenge Hygienemaßnahmen am Hügel

Die Hygienemaßnahmen am Grünen Hügel sind strikt. "Die Sicherheit und Gesundheit unser Mitarbeiter und unseres Publikums haben höchste Priorität", so Ulrich Jagels, kaufmännischer Geschäftsführer der Festspiele im BR-Gespräch. Seit Probenbeginn müssen sich alle Mitwirkenden und Mitarbeitenden täglich testen lassen, bevor sie das Festspielhaus betreten dürfen. Hinter dem Haus ist eine regelrechte Zelt- und Containerstadt aufgebaut. Maske, Kantine oder auch das Pressebüro wurden ausgelagert, so Pressesprecher Hubertus Herrmann.

Maskenpflicht und Schachbrettmuster im Saal

Im Saal wird das Publikum bei den Aufführungen im sogenannten Schachbrettmuster sitzen. Das heißt: Immer ein Platz wird frei bleiben. Es wird auch während der Vorführung eine FFP2-Masken Pflicht gelten.

Änderungen gibt es auch beim Einlass: Jeder Zuschauer muss neben seinem Ticket auch einen Impfnachweis, ein aktuelles Testergebnis oder eine Genesen-Bescheinigung vorzeigen. "Die Gäste sollten auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn sie kommen", so Herrmann.

Plexiglaskabinen für den Chor

Und auch auf der Bühne werden die Corona-Maßnahmen zu sehen sein. Denn: Es wird nicht wie üblich ein großer Festspielchor stehen. "Es gibt einen darstellenden Chor auf der Bühne, der agiert, aber nicht singen wird", so der kaufmännische Geschäftsführer der Festspiele, Ulrich Jagels im BR-Gespräch. Der eigentliche Festspiel-Chor ist hinter der Bühne in einem Chorraum. Jeder der 70 Sänger und Sängerinnen steht in einer eigenen Kabine, die mit Plexiglas versehen ist. Der Gesang wird dann auf die Bühne übertragen. "Die Qualität ist gut und ich glaube, das wird ein sehr gutes Klangerlebnis für das Publikum", so Jagels.

Bewirtung im Park

Die aktuellen Corona-Bestimmungen machen eine Pausenbewirtung im Lokal vor Ort – innen und außen – unter entsprechenden Hygienemaßnahmen möglich. Zusätzlich sind weitere Freischankflächen im Festspielpark geplant, noch fehlen dem Bayreuther Catering Unternehmen dazu aber alle notwenigen Genehmigungen.

Kein roter Teppich, kein Staatsempfang

Sicher ist schon jetzt: Es wird keinen roten Teppich und keinen Staatsempfang geben. Auch die Bespielung des Festspielteiches wird dieses Jahr anders. 2019 wurde der Teich erstmals in der Pause des "Tannhäuser" in eine Inszenierung eingebaut. Das Besondere dabei war, dass jeder zusehen konnte. Auch ohne Karte. Die Resonanz war enorm. Der Teich müsse dieses Jahr aber leider abgeriegelt werden, damit nicht zu viele externe Gäste kommen, so Jagels. Nur Gäste der Aufführung könnten diesen Teil der Inszenierung sehen.

Trostpflaster: Kostenfreie Streamingangebote

Aber: Die Premiere des Holländers wird in zahlreichen Kinos übertragen. BR Klassik wird die Aufführung ebenfalls übertragen. Auch wird es nahezu alle Aufführungen der Vorjahre kostenfrei auf der Internetseite der Festspiele zum Ansehen geben.

Außerdem soll im Hinblick auf die Neuinszenierung des Rings im kommenden Jahr eine Rheingold-Inszenierung im Festspielpark zu sehen sein. Karten hierfür kosten um die 25 Euro.