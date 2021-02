Online, Kino oder hybrid? Bayerische Filmfestivals und Corona

Wenn die Sommer-Berlinale am 19. Juni zu Ende geht, soll vier Tage später das Filmfest München starten, das sich als zugkräftiges Sommerfestival versteht. Doch sicher ist nichts. Sie habe leider keine Glaskugel, sagt Diana Iljine, die Geschäftsführerin der Internationalen München Filmwochen GmbH: "Wir gehen davon aus, dass die Menschen sich Ende Juni wieder versammeln können. Vielleicht nicht in so großer Zahl, wie dies bei Konzerten üblich ist, aber doch in so großer Zahl, wie dies im Kino üblich ist. Ob die Kinos offen haben, wissen wir noch nicht, deshalb planen wir viel mit Open Air."

Positive Erfahrungen mit Open-Air-Veranstaltungen

Mit Open-Air-Veranstaltungen hatte man beim Filmfest München im vergangenen Sommer schon bei einer Pop-Up Ausgabe in einem Autokino gute Erfahrungen gemacht. Jetzt blickt man mit Spannung auf die Entwicklung und die Maßgaben der Politik. Der Freistaat Bayern ist zusammen mit der Stadt München der größte Gesellschafter und Geldgeber für das Festival. Eine Verlegung ganz ins Digitale scheitere an der schwierigen Rechtesituation bei vielen Produktionen. Und einer hybriden Form, also halb Kino, halb Online, mit der einige Festivals planen, erteilt Iljine eine Absage: "Hybrid allenfalls insofern, dass wir vielleicht das ein oder andere Event in ein Kino oder weitere Kinos übertragen können, oder dass wir Gäste zuschalten aus Amerika oder Ähnliches. Aber ansonsten wird das Programm als solches nicht online gehen."