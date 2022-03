"One, Two, Three, Four": Das andere Buch über die Beatles

Leider finden auch Verbrecher die Musik der Beatles toll. Das ist – Stichwort Charles Manson – keine neue Erkenntnis. Wenn man aber liest, dass auch der die Fab Four verehrt, der gerade völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen hat, möchte man laut heulen.

Craig Brown berichtet in seinem Buch über die Band, Putin habe diese in seiner sowjetischen Jugend als einen "Schluck Freiheit" empfunden (so jedenfalls die Aussage am Rande eines Paul McCartney-Konzerts 2003 in Moskau). Diese Episode beschäftigt auch den englischen Publizisten sehr: "Die Beatles haben unseren Blick auf die Welt beeinflusst. Nicht nur den meiner Generation. Wir alle wurden von ihrer Liebe zur Vielfalt und auch von ihrer liberalen Haltung geprägt. Sie waren ganz offensichtlich engagierte Anwälte für den Frieden. Das haben sie weitergegeben, an jeden in Europa und in der Welt, der gegen Putin ist."

McCartneys Eltern begegneten sich bei Bombenangriff

In Craig Browns Buch "One, Two, Three, Four" kann man nachlesen, wie sehr auch die Erfahrung des Krieges die Lebensgeschichten der Musiker zeichnete, wenigstens indirekt. Berührend etwa die Geschichte, dass sich Paul McCartneys Eltern während eines deutschen Bombenangriffes kennenlernten, im November 1940: "Aufgrund der Angriffe an diesem Tag hielten sich die beiden zufällig im selben Haus auf. Sie konnten nicht zurück in ihre eigenen Wohnungen. Und deswegen sind sich Mary und Jim überhaupt begegnet. Wer weiß, ob das auf andere Weise möglich gewesen – und Paul McCartney dann zu Welt gekommen wäre. Eine interessante Vorstellung. Alles hängt zusammen."

Würdigung unbekannter Band-Bekannter

Vielleicht kann auch eine solche Szene verdeutlichen: Craig Browns Biographie der Beatles ist auf erfrischende Weise anders. Zum einen schreibt Brown mit einer oft auch frechen Distanz über die Four – was die Bewunderung für die Musik nicht ausschließt, aber trotzdem beständig erdet. Zum anderen erfahren wir von vielen Menschen, die auf verschiedenste Weise mit John, Paul, George und Ringo in Berührung kamen – und die trotzdem kaum jemand kennt. Zum Beispiel Jimmie Nicol. Der trommelte 1964 zehn Tage lang auf der Welttournee, in Vertretung für den erkrankten Ringo. Gemeinhin wird Jimmie Nicol ignoriert: "Sein Leben war auf gewisse Weise ruiniert. Der Höhepunkt – ein Beatle zu sein – war zugleich der schrecklichste Augenblick. Das Leben danach schien nur noch langweilig zu sein. Man kann sagen: das ist nicht relevant. Ich habe ihm trotzdem ein langes Kapitel gewidmet. Und wir alle sind Jimmie Nicol. Wir sind im Schatten."