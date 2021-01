"One Night in Miami": Kammerspiel um Muhammad Ali und Malcolm X

Ob er bereit sei für diesen Abend, wird Cassius Clay gefragt, der Mann, der schon wenig später als Muhammad Ali zur Legende werden soll. Clay antwortet, dass er so bereit sei, wie ein Mann nur bereit sein könne. Siegesgewiss kann man das nennen, vielleicht sogar eine Spur arrogant, aber Clay hält Wort und gewinnt die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Es ist das Jahr 1964, als Clay seinen Gegner austanzt und ausboxt, bis der schließlich aufgibt.

Ein imaginiertes Gespräch zwischen Fakt und Fiktion

Aber die Frage, ob er vorbereitet sei auf das, was folge, hat im Film noch eine weitere Bedeutung – denn "One Night in Miami" erzählt zwar von dem Abend dieses Kampfes, eigentlich aber geht es um das, was nach dem Sieg geschah oder besser: geschehen sein könnte. Kein historisches Zeugnis ist Vorlage dieses Films, sondern ein Theaterstück, Verbindung aus Fakt und Imagination.

Nach dem Kampf feiern im Film, wie schon im Theaterstück des Dramatikers Kemp Powers, vier Freunde den Sieg gemeinsam im Hotel. Sie alle stehen an der Spitze ihrer Disziplin, sie alle haben Tag für Tag mit Rassismus umzugehen: Cassius Clay selbst, Bürgerrechtler Malcolm X, Jim Brown – Football-Spieler und Schauspieler – und Sam Cooke, King of Soul. Ein männliches Quartett, das von Regisseurin Regina King geleitet wird. Sie entscheidet, in welchem Ton diese vier Ikonen miteinander reden, in welches Licht sie die Männer stellt, welche Miene sie auflegen. Und King trifft kluge Entscheidungen.