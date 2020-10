"On the Rocks" von Sofia Coppola: Übervater-Tochter-Beziehung

Energie alter Screwball-Komödien

Auf den ersten Blick liefert Sofia Coppola mit "On the Rocks" erneut den für ihre Filme so typischen Überbau, geprägt von einer melancholischen Grundstimmung und einer Protagonistin, der es oberflächlich betrachtet an nichts mangelt, die aber dennoch etwas vermisst in ihrem Leben. Diesmal allerdings sorgt ihr männlicher Sidekick, gespielt von Bill Murray, für einen auffälligen Tonwechsel – denn der bringt eine Leichtigkeit in die Handlung, die gespeist ist von der Energie alter Screwball-Komödien und einem Sinn für liebenswerte Nostalgie.

Schon einmal, in "Lost in Translation", war es Bill Murray, der Coppolas Hauptdarstellerin mit Witz, Hundeblick und väterlicher Fürsorge durch eine Krise begleitet hat. In "On the Rocks" steht er nicht Scarlett Johansson, sondern Rashida Jones zur Seite, die seine Filmtochter spielt. Er überredet sie dazu, ihren Mann auszuspionieren, setzt einen Privatdetektiv auf ihn an und übernimmt, als der Profi kaum Ergebnisse liefert, selbst das Steuer – im wahrsten Sinne des Wortes. In einem alten Alfa Romeo Spider verfolgt er seinen Schwiegersohn durch das nächtliche New York, als wäre er Marcello Mastroianni in "La Dolce Vita".