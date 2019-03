Oma lässt das Schießen nicht: "Die Ahnin" spukt in München

Da muss das Wetter auf Korsika aber wirklich ausgesprochen miserabel gewesen sein, als der Komponist Camille Saint-Saëns dort im Frühjahr 1905 ein paar Anregungen für ein neues Werk suchte. Offenbar war die ganze Insel geradezu furchteinflössend schlecht gelaunt. In der Oper „L'ancêtre“ (Die Ahnin) wird es jedenfalls nie richtig hell und die titelgebende Oma schießt wild um sich. Obwohl sie schlecht sieht, trifft sie sogar, allerdings ihre Enkelin. Ein in jeder Hinsicht befremdliches Werk, so exotisch, dass es selbst in dickleibigen Nachschlagewerken nicht aufgeführt ist. Über rund neunzig Minuten und drei Akte erzählt Textdichter Lucien Augé de Lassus eine verknappte „Romeo und Julia“-Geschichte. Zwei Familien hassen sich von altersher. Klar, dass unter diesen Umständen bei den jungen Leuten zwar Liebe, aber keine Freude aufkommt.

Murmelnder Komponist im Nieselregen

Die Musik von Camille Saint-Saëns erinnert eher an ein pathetisches Schauergedicht als an eine Oper: Viele Monologe, immer wieder mächtig aufbrausende Zwischenspiele, als ob da ein Komponist im Nieselregen vor sich hin murmelt und ab und zu mal gehörig flucht. Ins Repertoire gehört „L'ancêtre“ gewiss nicht, und auch an einer Theaterakademie mit studentischen Stimmen erscheint es eher fehl am Platz, aber für das stets entdeckungsfreudige BR-Rundfunkorchester ist es auf jeden Fall ein Experiment wert, und das ist im Münchner Prinzregententheater auf jeden Fall gelungen.