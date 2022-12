Olympiapark: Frei.Wild-Konzert wird trotz Kritik stattfinden

Stand heute findet das geplante Konzert der umstrittenen Südtiroler Band Frei.Wild im kommenden Januar in der Münchner Olympiahalle statt. Das teilte der Kommunikationschef der Olympiapark GmbH, Tobias Kohler, auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks am Freitag mit. Man zeige aber Haltung, man distanziere sich von Rassismus, Rechtsextremismus und Geschichtsrevisionismus, egal, wann diese Aussagen getätigt wurden, so Kohler.

Dementsprechend wurde die Ankündigung zum Frei.Wild-Konzert am 6. Januar auf der Olympiapark-Website mit einem Hinweis versehen, dort heißt es: "Das Südtiroler Quartett sorgt mit mehrdeutig zu interpretierenden Liedtexten für zahlreiche Kontroversen und ruft regelmäßig die Kritiker auf den Plan." Die "kolportierte Nähe zur rechtsradikalen Szene" wird ebenso erwähnt wie der Protest anderer Bands anlässlich einer Echo-Nominierung für Frei.Wild im Jahr 2013.

Mit einem Offenen Brief hatte zunächst Anfang dieser Woche ein linkes Bündnis die Münchner Stadtspitze aufgefordert, den Mietvertrag für die Veranstaltungshalle mit Frei.Wild zu kündigen. Das Schreiben richtete sich an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sowie die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).

Offener Brief an Münchner Stadtspitze

Darin heißt es: "Da die Band in der Vergangenheit wiederholt antisemitische, geschichtsrevisionistische und rassistische Aussagen getätigt hat und ihre Distanzierung von Rechtsextremismus so glaubhaft ist wie jene eines Björn Höcke, fordern wir Sie dazu auf, Frei.Wild jegliche Räume und Auftrittsmöglichkeiten in der Olympiahalle (oder anderen städtischen Orten) zu streichen."

Unterzeichner des Briefes waren unter anderem die Grüne Jugend München, die Linksjugend München und der Verband Jüdischer Studenten in Bayern. Man betrachte es als Zumutung, die Band in einem städtischen Veranstaltungsort auftreten zu lassen. Die Halle wird von der Olympiapark München GmbH betrieben, deren alleinige Gesellschafterin die Landeshauptstadt ist.

Hinweis in Konzertankündigung

Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl, die zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Olympiapark München GmbH ist, teilte dem BR mit: "Die kritischen Punkte zur Band Frei.Wild sind uns selbstverständlich bekannt. Das Thema wird intern analysiert und insbesondere auch im Aufsichtsrat der Olympiapark München GmbH besprochen.“

Auftrittsverbot rechtlich kaum durchsetzbar

Umstrittenen Bands wie Frei.Wild die Olympiahalle als Auftrittsort zu verwehren, sei rechtlich an hohe Hürden gebunden, erklärt der Kommunikationschef der Olympiapark GmbH Tobias Kohler: "Wir sind keine Privatperson, sondern eine öffentliche Einrichtung, das heißt, wir unterliegen einem sogenannten Kontrahierungszwang. Selbst wenn es uns nicht gefällt, müssen wir grundsätzlich unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, außer es geht um nachgewiesene Verfassungsfeindlichkeit. Die Meinungsfreiheit ist generell sehr umfassend geschützt."

Der Aufsichtsrat der Olympiapark GmbH werde sich bei seiner nächsten Sitzung am 16. Dezember mit der Frei.Wild-Thematik befassen, so Kohler.

Roger Waters Konzert im Mai findet wohl statt

Auch das Konzert von Pink-Floyd-Gründer Roger Waters im Mai 2023 werde voraussichtlich stattfinden. Waters wird eine Nähe zur Israel-Boykott-Bewegung "BDS" vorgeworfen, auch sein Auftritt wurde in einem offenen Brief kritisiert. Trotz eines entsprechenden Beschlusses des Stadtrats sei auch hier ein Verbot juristisch an hohe Hürden gebunden, sagt Kohler.

Die Stadt München hatte 2017 per Stadtratsbeschluss versucht, BDS-Veranstaltungen aus städtischen Räumen auszusperren. Das Bundesverwaltungsgericht sah das aber in einem Urteil Anfang 2022 als unzulässigen Eingriff in die Meinungsfreiheit.