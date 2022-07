Wie sich München als Stadt durch Olympia '72 verändert hat

Vor 50 Jahren wird München Olympia-Stadt: Die Spiele machen aus dem Millionendorf am Alpenrand eine internationale Metropole. Für die Spiele wird München umgebaut, der Ausbau von U- und S-Bahn radikal beschleunigt. Zwischen Marienplatz und Stachus entsteht die Fußgängerzone. Die Olympiatouristen sollen sich auch in der Innenstadt wohlfühlen. Zwischen 1968 und '72 ist München: Baustelle.

"Viele Menschen sagen so im Rückblick, das war ja Wahnsinn, da ist ja München so modern geworden", sagt die Autorin Simone Egger. "Wir sprechen ja hier von der Stadt, die kurz zuvor noch kriegszerstört war – dann wieder aufgebaut, also die Wunden etwas gekittet. Und plötzlich wird wieder an allen Ecken und Enden gegraben. Und dann landet so etwas wie das Stadion, der Olympiapark, diese supermoderne Anlage plötzlich auf dem Oberwiesenfeld."

Landschaftsarchitekt kreierte künstliche Voralpenlandschaft

Beinahe wäre es anders gekommen. Bei der Bewerbung 1966 plant man noch konventionell. Eine riesige Betonplatte als Stadionfundament. Aber die Aufbruchsstimmung der 70er erfasst auch die politisch Verantwortlichen.

Demokratisches Grün statt Beton: Der Landschaftsarchitekt Günther Grzimek skizziert schon Jahre vor den Spielen die nacholympische Zukunft des Parks. Denkt vor 50 Jahren nachhaltiger als viele Olympiastädte heute. Grzimek kreiert für München eine künstliche Voralpenlandschaft. Seine Modelliermasse: ein Schuttberg aus dem zweiten Weltkrieg und der Erdaushub für die Stadien. Die neuen Sportstätten und moderne Infrastruktur machen die Stadt immer attraktiver. Und teurer für die Einheimischen.

Mit den Spielen setzt der Bauboom ein

"München ist plötzlich zu einer Weltstadt aufgestiegen. Das war der Vorteil oder auch Nachteil, also für uns Ansässige eher ein Nachteil", erinnert sich der Fotograf Wolfgang Roucka.