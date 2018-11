Das Grundgesetz als Hochglanz-Magazin

Ganz besondere Fotos. Es sollte groß genug sein. Wenn man zum Beispiel einfach den jetzigen Bundespräsidenten vor das Kapitel „Der Bundespräsident“ stellt, dann hat das so etwas Zeitung-Aktuelles ... aber wir wollten etwas Größeres schaffen. Und dann war da Alexander Gerst, „Astro-Alex“, der jetzt auf der Internationalen Raumstation ist, dem bin ich auf allen Social-Media-Kanälen gefolgt. Er macht wunderbare Bilder von Deutschland und Europa, von oben aus dem All. Wir haben bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA angefragt, diese Bilder waren frei zugänglich und wir haben sie uns dann einfach heruntergeladen. Sie bilden, wenn man so will, eine Meta-Ebene zu diesem Text, der vor 70 Jahren entstanden ist.

Und sind definitiv von zeitloser Aktualität. Manche Sätze haben Sie sehr groß gesetzt oder ihnen sogar ganze Seiten gewidmet. Das ist auch eine inhaltliche Aussage. Welche Sätze haben Sie da ausgesucht?

Wir haben versucht, es nicht zu einer inhaltlichen Aussage werden zu lassen. Ich wollte ja nicht sagen, dass manche Sätze im Grundgesetz wichtiger sein könnten als andere. So weit kann und darf ich nicht gehen, da fehlt mir wahrscheinlich der politische Background und auch der Grundgesetz-Background ... ich bin nach Bauchgefühl gegangen und habe Dinge ausgesucht, die sich im täglichen Sprachgebrauch wiederfinden. Zuvorderst natürlich die Grundrechte. „Eine Zensur findet nicht statt“, die Pressefreiheit, die Gleichheit von Mann und Frau, die Religionsfreiheit, Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Denen haben wir richtig Raum gegeben.

Später geht es dann zum Beispiel um den Verteidigungsfall. Wie ist das geregelt, wenn Deutschland angegriffen wird? Das hat mich so berührt, weil ich als 1970 Geborener natürlich überhaupt nie Krieg in Deutschland erlebt habe und hoffentlich auch nicht erleben werde. Aber die Väter und Mütter der Verfassung waren durch den Zweiten Weltkrieg geprägt. Ich glaube nicht, dass man damit gerechnet hat, dass es über 70 Jahre friedlich bleiben würde in Deutschland. Und das ist auch so eine Idee, die hinter diesem Projekt steckt: über diese Form, die wir jetzt liefern, auch über einzelne Artikel ins Gespräch zu kommen und über die Werte, die dort vermittelt werden.

Der Grundrechte-Katalog beeindruckt wahrscheinlich jeden beim Lesen. Aber es folgen noch andere Abschnitte, zu den Verfassungsorganen oder zum Beispiel der zur Finanzverfassung, Abschnitt 10, da steht drin, wer genau welchen Anspruch auf welche Steuern hat ... ist das noch Magazin-tauglich?

Es wird schwer. Da muss man auch einfach mal was weg drucken, wie wir Journalisten sagen. Man kürzt natürlich das Grundgesetz nicht und schreibt nichts dazu -wir wählen ein sauberes Layout für diese Passagen, zur Post und zum Finanzwesen und zu all diesen Dinge, und machen einfach Meter. Aber man sollte wissen, dass es dort steht, dass alles gut geregelt ist, auch diese Dinge, die vermeintlich im ersten Augenblick langweilig erscheinen, aber trotzdem sehr wichtig sind.

Einen Knackpunkt gibt es aber doch, denn das Ganze kostet zehn Euro, im Gegensatz zur Gratis-Ausgabe der politischen Bildung. Wer greift in die Tasche?

Also, ich freue mich über jeden, der heute davon liest, dass es ein zehn Euro teures Magazin gibt und sich das Grundgesetz danach kostenlos besorgt. Wir hätten es auch billiger produzieren und günstiger anbieten können. Aber die Ehrfurcht vor dem Text hat mich gezwungen, das teuerste Papier zu nehmen. Wir haben hinten eine Infografik, die sollte nicht auf dem gleichen Papier stehen wie das Grundgesetz, wir wollten es auch haptisch trennen. Dann hatten wir einen super Buchbinder, wir haben ein sehr hochwertiges Cover, und schließlich haben der Designer Andreas Volleritsch und ich auch fast ein Jahr daran gesessen. Zehn Euro sind zweieinhalb Latte Macchiato am Bahnhof ... da macht es vielleicht Sinn, mal zwei wegzulassen und dann ein Grundgesetz zu kaufen.

