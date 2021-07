Oliver Stone: Spott für Film über Diktator Nasarbajew

Wie auch schon in seiner vierteiligen Doku über Putin (2017), die von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als "feige, unehrlich und respektlos" geschmäht wurde, und in seinem Film "Ukraine im Feuer" (2016), für den er den gestürzten Präsidenten Viktor Janukowytsch befragte und Vorwürfe gegen die CIA erhob, wird der "Diktatoren-Flüsterer" Stone auch jetzt wieder weidlich verspottet. Von "Gehirnwäsche" ist im Netz die Rede, der Regisseur wird als "Autoritäten-Groupie" bezeichnet, mit der "Grusel-Aura" von Leni Riefenstahl in Zusammenhang gebracht und davor gewarnt, eines Tages wie "Lord Haw-Haw" zu enden, also dem irischen Rundfunk-Kommentator William Joyce, der sich den Nazis andiente und dafür 1946 hingerichtet wurde. Weitere Kritiker unterstellten Stone "Demenz", sprachen von "Blutgeld" oder hielten das Ganze für eine "Komödie", für die Stone im Jenseits noch den "gehörigen Lohn" erhalten werde.

Antiker Skythe als "Inbegriff des Muts"

Bescheidenheit bei einem Mann wie Nasarbarjew, dessen Name nicht nur eine Hauptstadt, einen Flughafen, eine Universität und zahllose Straßen schmückt, wollen Kritiker ebenfalls für eher unwahrscheinlich halten. Ein zweistündiger Ausschnitt aus "Qazaq" wurde am 6. Juli, dem Geburtstag von Nasarbajew (81), in einem Kino in der kasachischen Hauptstadt uraufgeführt. Der Ort hieß bis 2019 Astana und wurde seitdem nach dem Vornamen des Ex-Präsidenten in "Nur-Sultan" umbenannt. Der "Goldene Mann von Issyk", auf den sich der Filmtitel bezieht, war ein antiker skythischer Krieger, der mutmaßlich vor 2.400 Jahren lebte und dessen sterbliche Überreste 1969 rund fünfzig Kilometer entfernt von der jetzigen Hauptstadt entdeckt wurden. Sie ruhten unter rund 4.000 Goldobjekten, von denen allein 150 seinen Helm zierten. Er gilt als Symbol der kasachischen Geschichte und wird als "Inbegriff des Muts" gefeiert. Denkmäler und Nachbildungen sollen für seine Popularität sorgen.