Olga Tokarczuk: Nobelpreis für den Kampf gegen Nationalismus

Beschimpft als "Verräterin"

In einem Interview von 2018 zeigte sich Tokarczuk enttäuscht von ihrem Heimatland, weil es noch nicht bereit sei, auch die "dunklen Seiten" seiner Geschichte zu diskutieren. Anlass dafür war ein Fernsehauftritt zu ihrem neuesten Roman "Die Jakobsbücher", in dem die Autorin darin erinnerte, dass Polen speziell im 18. Jahrhundert Großmacht-Fantasien hatte und eine "schreckliche" Kolonisierung betrieb. Sie wurde daraufhin in ihrer Heimat als "targowiczanin" beschimpft, als Verräterin, und brauchte Leibwächter.

Über die Unterschiede zur englischsprachigen Literatur sagte sie einem britischen Journalisten des "Guardian": "Wir vertrauen der Realität nicht so sehr wie ihr. Wir haben nicht die Geduld für lineare Erzählungen. Wir glauben, in jedem Augenblick muss etwas schiefgehen, weil unsere eigene Geschichte nicht linear war. Außerdem wurzelt ihr in der Psychoanalyse, während wir immer noch in mythischen, religiösen Kategorien denken."

In ihrem derzeitigen Wohnort Krajanów bei Nowa Ruda führte sie mehrere Jahre einen Verlag, seit einiger Zeit ist sie dort Gastgeberin eines kleinen Literaturfestivals .