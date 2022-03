Olga Smirnova: Prominenteste Bolshoi-Tänzerin verlässt Russland

Ein schwerer Schlag für die Kreml-Propagandisten und die russische Kulturszene: Die derzeit bekannteste Tänzerin der Ballett-Nation verlässt ihre Heimat und geht nach Holland, verkündete das Dutch National Ballet am Mittwoch in einer Stellungnahme. Dort war auch ein Post zu lesen, den Smirnova (30) kürzlich zum Krieg in der Ukraine geschrieben hatte: "Ich will aufrichtig sein und sagen, dass ich mit jeder Faser meiner Seele gegen den Krieg bin." Dabei gehe es ihr gar nicht vordergründig um Verwandte und Freunde in der Ukraine und auch nicht um ihren ukrainischen Großvater. "Wir können nicht weiterleben, als ob wir im 20. Jahrhundert lebten, wo doch das 21. angebrochen ist. In einer modernen und aufgeklärten Welt erwarte ich von zivilisierten Gesellschaften, dass sie ihre Konflikte ausschließlich friedlich beilegen."

"Umstände haben Schritt beschleunigt"

Sie habe niemals gedacht, dass sie sich jemals für Russland "schämen" würde, denn sie sei immer stolz gewesen auf die begabten Menschen, auf die kulturellen und sportlichen Errungenschaften ihrer Heimat: "Jetzt aber habe ich das Gefühl, dass eine Linie überschritten ist zwischen dem Davor und Danach. Es tut mir weh, dass Menschen sterben müssen, dass sie das Dach über den Kopf verlieren und gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Und wer hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass all das passieren würde?" Niemand könne gegenüber dieser "globalen Katastrophe" ungerührt bleiben.

Das Dutch National Ballet sei für sie "ein großartiger Ort", um ihre Karriere als Ballerina fortzusetzen: "Ich habe schon länger über diesen Schritt nachgedacht, die Umstände haben ihn beschleunigt." Die Tänzerin wird am 3. April die Titelrolle in einer Neuproduktion von Marius Petipas Klassiker "Raymonda" übernehmen, hieß es auf der Website der Truppe.

Seit 2016 Primaballerina in Moskau

Der Chef des Ensemble, Ted Brandsen (63), nannte die gebürtige St. Petersburgerin Olga Smirnova eine "herausragende Tänzerin", die er sehr bewundere. Es sei ein Privileg, sie auf der Bühne zu haben, auch wenn die Begleitumstände "unfassbar traurig" seien. In den Niederlanden wird Smirnova gemeinsam mit dem brasilianischen Solisten Victor Caixeta tanzen, der seinen Job im St. Petersburger Mariinski-Theater aufgegeben hatte.

In russischen Medien bestätigte Bolshoi-Ballettchef Makhar Vazijev (60) Smirnovas Wechsel nach Holland, behauptete jedoch, sie habe bis jetzt lediglich um "ein Jahr Urlaub" gebeten. Aus Zensurgründen war nur davon die Rede, die Ballerina habe sich "negativ" über Russland geäußert.

Smirnova war 2011 direkt nach ihrer Ausbildung zur Solistin ernannt worden und schaffte gleich in ihrer ersten Saison den Sprung zur Ersten Tänzerin. Seit 2016 war sie am Bolshoi Primaballerina. Sie tanzte in allen großen Klassikern die Hauptrolle, wie "Nussknacker", "Schwanensee" und "Eugen Onegin", aber auch in der "Bayadère" und "Diamonds". Tanzkritiker billigten ihr ein "außergewöhnliches Talent" zu und lobten immer wieder ihre unnachahmliche, "schwanengleiche" Körperhaltung.