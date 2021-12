Oleg Senzows "Haft" ist ein grausames Buch

Als Jugendlicher, damals in den 80er Jahren in Simferopol auf der Krim und in Kiew, hatte Oleg Senzow keine Zeit, Tagebuch zu führen. Glasnost und Perestroika sorgten für einen Adrenalinschub nach dem anderen, da war keine Ruhe, um zu schreiben. Das erste Mal kam es dem Regisseur und Schriftsteller in Labytnangi in den Sinn, seinen Alltag zu protokolieren.

Am dritten Tag seines Hungerstreiks in der weltentrückten Strafkolonie "Der Eisbär" nahe der Arktis stand der Entschluss fest: "Haft" ist der Titel des Buches, das Notizen und Geschichten aus dem russischen Gefängnisalltag vereint. "Der Hungerstreik ist eine der wenigen Formen des Widerstands", sagt Senzow. "Es gibt plötzlich sehr viel Zeit und wenig was passiert, deshalb habe ich all das beschrieben, was in meinem Körper vor sich geht."

Willkür hinter Gittern

145 Tage umfasst die Chronik seines Hungerstreiks: ein Protokoll stillen Heldentums, des entschlossenen Widerstands und der Selbstermächtigung hinter Gittern. Die Gefängnisleitung ist entsprechend aufgebracht. Drohungen prasseln auf Oleg Senzow nieder, nachdem er seinen Entschluss verkündet hat, er muss vier Stunden in einem Gitterkäfig stehen, dann versuchen sie höflich und süßlich schmeichelnd, ihn umzustimmen. Und schließlich, so das Kalkül, werden es Zeit und ein paar Gemeinheiten schon richten.

Nach den morgendlichen Kontrollen und Registrierungen kam wutschnaubend der Diensthabende, genau der, der als erster von meinem Hungerstreik erfahren hatte und an dem Tag recht freundlich und höflich gewesen war. Aber die Freundlichkeit eines Milizionärs währt nicht ewig, vor allem wenn der Anwalt gerade abgereist ist. Er nahm den Fernseher und ein paar andere Sachen mit und klappte die Pritsche hoch. Vor allem aber beschlagnahmte er auch den Wasserkocher! Den Heizlüfter hatte ich schon abgeschrieben, aber das heiße Wasser? Der Beamte zischte, ein Wasserkocher stünde mir nicht zu, ich sei ja im Hungerstreik. – Oleg Senzow in "Haft"

Willkür kennt keine Logik. "Haft" ist ein Überlebensbericht. Allein der betreuende Lagerarzt ist dem hungernden Häftling eine vertrauenswürdige Stütze. Oleg Senzow erzählt von Misshandlungen, Demütigungen und Gewalterfahrungen. Die Milizionäre wickeln Häftlinge beispielsweise drei Tage in eine Matratze ein und überlassen sie sich selbst. Oder sie sperren sie in einem Metallschrank ein, wo sie in ihrem eigenen Urin mit eingeknickten Beinen stehen müssen, weil sie sie wegen der Höhe und Enge nicht durchdrücken können. Folter, die keine Spuren hinterlässt.

"Kein Mitleid gegenüber Menschen"

Dass es Oleg Senzow überhaupt gelungen ist, seinen Zeugenbericht an die Öffentlichkeit zu bringen, grenzt an ein kleines Wunder. "Ich habe eine sehr schlechte Handschrift. Und ich habe extra noch unleserlicher geschrieben, damit die Wärter nicht lesen können, was ich schreibe", erklärt er. "Wenn sie das herausgefunden hätten, hätten sie mir meine Aufzeichnungen abgenommen. In russischer Gefangenschaft bist du kein Mensch, sie behandeln dich wie einen Hund. Das haben sie nicht nur mit mir gemacht, weil ich aus der Ukraine bin. Das machen sie mit allen, denn so ist das russische Strafsystem aufgebaut. Es kennt kein Mitleid gegenüber den Menschen."

Tonlos, ohne Empörung, manchmal sogar noch mit Humor berichtet Oleg Senzow von Appellen, Kontrollen, Untersuchungen und Verlegungen, er analysiert die Hierarchien, schwärmt manchmal von Lektüren wie etwa Murakamis "Mister Aufziehvogel" oder Nabokows "Die Gabe", freut sich über Briefe, protokolliert den ewigen Winter in Labytnangi und rekapituliert die Revolution auf dem Maidan und die mit ihr einsetzende gesellschaftliche Dynamik in der Ukraine.

Ein "grausames" Buch

Vor allem aber probt der Regisseur einen ehrlichen Blick nach innen: Wie reagiert der Körper auf die aussetzende Nahrungsaufnahme? Was macht das Gehirn? Wie fallen die Träume aus? Mitunter entsteht dabei ein medizinischer Erfahrungsbericht: "Ich habe geschrieben, weil ich festhalten wollte, was mit mir passiert. Das Tagebuch hat mir sehr dabei geholfen, Haltung zu bewahren. Es hat mir so etwas wie Leben gegeben, ich konnte etwas tun. Es war wie ein Dialog mit meinen zukünftigen Lesern und das hat mir Kraft gegeben."

"Haft" ist keine leichte Lektüre, nicht, weil es der Autor so wollte. Das Buch ist so grausam wie die Erfahrung in russischer Haft. Oleg Senzow schreibt mit großer atmosphärischer Genauigkeit, so dass man über 415 Seiten mit Wucht hinter Gittern landet und von ungebrochenem Freiheitswillen ergriffen wird.