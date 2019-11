Oleg Senzow nimmt Sacharow-Preis entgegen

Ein Jahr, nachdem Oleg Senzow der Sacharow-Preis für geistige Freiheit zuerkannt wurde, hält er ihn inmitten des Europaparlamentes in Straßburg in seinen Händen. Er wirkt gefasst, nahezu emotionslos, als ihm Parlamentspräsident David Sassoli die Auszeichnung überreicht. Die Zeit in Haft hat Spuren hinterlassen.

"Mut ist keine Qualität des Körpers, sondern des Geistes", sagte Sassoli und lobte: "Oleg Senzow ist seinen Prinzipien und Überzeugungen treu geblieben."

Der ukrainische Filmemacher und Russlandkritiker ist zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate in Freiheit. Bis September war er Gefangener in einem Arbeitslager im sibirischen Labytnangi, nahe dem Polarkreis.

Künstler und Kritiker

Senzow wurde auf der Krim geboren und studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften in Kiew, später Filmregie in Moskau. Sein erster Spielfilm "Gamer" wurde auf mehreren Festivals gezeigt und sicherte ihm die Finanzierung eines weiteren Filmprojekts, das jedoch nicht fertiggestellt wurde. Grund dafür waren die Proteste der Euromaidan-Bewegung, denen sich Senzow anschloss. Er ist Gegner der russischen Annexion der Krim und unterstützte ukrainische Soldaten auf der Halbinsel mit der Lieferung von Lebensmitteln. Damit wurde er zum Staatsfeind.

Verurteilt zu 20 Jahren Haft

Im Mai 2014 wurde Sentsov in seiner Wohnung festgenommen und nach Moskau überführt. Die russischen Ermittler warfen ihm mehrere Brandanschläge und die Planung von Terroranschlägen auf die Krim-Städte Simferopol, Jalta und Sewastopol vor. Beweise hierfür gab es keine. Ein Zeuge widerrief seine Aussage während des Prozesses und gab an, diese unter Zwang getätigt zu haben. Andere, die ihre Aussage verweigerten, wurden ebenfalls inhaftiert. Menschenrechtsorganisationen, die Europäische Union und die USA forderten die Freilassung der Angeklagten.

Oleg Senzow wurde im August 2015 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Auch gegen den mitangeklagten Aktivisten Alexander Koltschenko wurde eine lange Haftstrafe verhängt.

In dem Verfahren, das international als Schauprozess kritisiert wurde, lächelten beide Angeklagte während der Urteilsverkündung zunächst ungläubig und stimmten daraufhin die ukrainische Nationalhymne an. Diese Bilder erreichten in sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit.

Hungerstreik – während die Welt auf Russland blickt

Im Mai 2018 überreichte Senzow einen Brief an seinen Anwalt. Auf dem handgeschriebenen Zettel erklärte er seinen sofortigen und unbefristeten Hungerstreik und forderte die Freilassung aller Ukrainer, die aus politischen Gründen in Russland inhaftiert sind. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Während der Fußballweltmeisterschaft in Russland wollte er so den Druck auf die Regierung erhöhen, diese zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Nach 145 Tagen brach Sentsov den Hungerstreik ab, gesundheitlich bereits schwer angeschlagen.

Sacharow-Preis 2018

Neben prominenten Unterstützern wie Stephen King oder Johnny Depp, erklärte sich auch die Fraktion der EVP im Europaparlament solidarisch und nominierte Senzow 2018 für den Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Als Antonio Tajani den Preisträger verkündete, nahmen Senzows Anwalt und seine Cousine den Preis stellvertretend entgegen. Viele Abgeordnete trugen während der Zeremonie Schilder mit der Aufschrift ‚Free Oleg Senzow‘. Der Filmemacher wurde zur Symbolfigur für politische Gefangene in Russland.

Freilassung durch Gefangenenaustausch

Die Wende kam erst vor wenigen Wochen. Russische und ukrainische Medien berichteten am 7. September 2019 vom größten Austausch politischer Gefangener seit Jahren. An diesem Tag saß auch Oleg Senzow in einer Maschine nach Kiew, die vom neu gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönlich in Empfang genommen wurde. Der Austausch wurde international als positives Zeichen für die Annäherung beider Länder gewertet.

Auszeichnung seit 1988

Der Sacharow wird seit über 30 Jahren vom Europaparlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen. Mit der Auszeichnung soll der Einsatz für Menschenrechte und Meinungsfreiheit gewürdigt werden. Der Preis ist zudem mit 50.000 Euro dotiert. Auch in diesem Jahr kann der Preisträger nicht selbst an der Verleihung teilnehmen. Der chinesisch-uigurische Regimekritiker Ilham Tohti wurde von der Volksrepublik China wegen des Vorwurfs des Separatismus zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.