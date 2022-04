Lass die Sonne rein! Ólafur Eliasson in München

Eine riesige Scheibe, quer in der Rotunde der Pinakothek aufgehängt, 18 Meter ist sie im Durchmesser, nimmt den gesamten Raum ein, von Pfeiler zu Pfeiler. Und doch ist das nur die Leinwand: auf der Scheibe erscheinen Netze aus Licht, dazu bunte Flecken, die sich langsam bewegen. Allerdings nur wenn die Sonne scheint, denn was man sieht, sind Reflexionen des Sonnenlichts, das über Spiegel im oberen Teile der Rotunde auf die große, runde Leinwand gelenkt wird. "Sonnenenergie 22" heißt die Installation von Ólafur Eliasson. Michael Hering, Direktor der Staatlichen Graphischen Sammlung München: "Es ist eigentlich eine Hommage an das Sonnenlicht. Die Arbeit lässt sich nicht befehlen oder parieren, die Arbeit ruht, wenn es keine Sonne gibt, die Arbeit ruht in der Nacht. Die Arbeit gibt uns ein Angebt, aber wir könne die Arbeit zu nichts zwingen. Im Grunde können das nur die Gestirne, wenn man so will."

Eine Hommage an die Sonne

Der in Berlin lebende dänische Künstler Ólafur Eliasson hat in der Vergangenheit immer wieder mit den Elementen gearbeitet, mit Wasser, Eis, Nebel oder eben Sonnenlicht. In der Münchner Pinakothek der Moderne richtet er den Blick nun auf etwas, das immer geschieht, das wir aber gemeinhin nicht wahrnehmen: Es sind eigentlich nicht die Spiegelungen, die sich über die Leinwand bewegen, es ist die auf der Erde installierte Leinwand, die sich durch die Rotation der Erdkugel langsam unter den Sonnenstrahlen bewegt. "Er lädt eigentlich hier den Kosmos ein, die Virtuosität zu zeigen, die da ist", sagt Kurator Michael Hering. Bei aller Größe ist es deshalb auch eine sehr leise, sanfte Arbeit.

Um sich in die Rotation der Erde einzufühlen, sollte man ein klein wenig Zeit mitbringen und einfach mal eine halbe Stunde der Sonne beim Malen zuschauen.