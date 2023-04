"Olaf Jagger": Ist Olaf Schubert wirklich Mick Jaggers Sohn?

Fakt und Erfundenes mischen sich munter in diesem Film – und oft fühlt sich der Zuschauer überfordert, wenn er sagen sollte, was nun das eine oder das andere ist. Die DT64-Radiomitarbeiterin wird doch kaum zu dem Stones-Konzert in Westdeutschland gefahren sein? Aber das inzwischen schon ältere BRD-Groupie, das damals dabei war, erzählt durchaus glaubhaft vom Zusammentreffen mit Mick.

"Das lasse ich ganz elastisch auf mich zuwalzen"

Hauptdarsteller Olaf Schubert treibt das mit seiner Ich-kann-es-kaum-glauben-Ernsthaftigkeit immer wieder auf die Spitze – selbst im realen Interview mag er von der Möglichkeit der neu entdeckten Vaterschaft nicht ganz lassen: "Es ist natürlich noch nicht die letzte juristische Messe gelesen", sagt er. "Aber alleine die Herantastung hat schon dazu geführt, dass man anders wahrgenommen wird, dass man sich selber anders sieht. Dass man so denkt: 'Ja, was wäre nun tatsächlich wenn...' Also das hat schon ein paar Synapsen zum Funkeln gebracht. Und alles Weitere lasse ich ganz elastisch auf mich zuwalzen."

Schubert mit seinen nervösen Ticks, den Satzungetümen, die er gerne bildet, und seinen wundersamen Karo-Wollpullovern ist großartig in diesem Schelmenstück von Film, dem am Ende zwar etwas die Luft ausgeht, aber das ist nicht schlimm. Nebenbei hat man eine Menge über die Musikszene in der DDR erfahren. Und am Schluss, wenn Schubert dem verdutzten "heute Show"-Moderator Oliver Welke erklärt, dass sich nun einiges ändern werde, wirkt alles (fast) wieder köstlich glaubhaft.