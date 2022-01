Olaf Gulbransson – Das Genie mit der dunklen Seite

Es ist ein kleiner Schatz aus dem Rundfunkarchiv: Olaf Gulbransson sitzt in den 1950er Jahren in netter Gesellschaft vor seinem Schererhof oberhalb des Tegernsees und eine Freundin fragt ihn, wie er eigentlich nach München gekommen sei. Der Norweger antwortet: "1902 im Herbst. Ich stand auf so einem hohen Turm, zum Wasserspringen. Wir springen gern aus so Türmen oben raus. Da schreit einer zu mir: Du, da ist ein Telegramm für dich hier. Also gut, plumpste ich runter." Das Telegramm war vom Münchner Verleger Albert Langen, der Olaf Gulbransson zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt ist. Der Verleger aus Süddeutschland macht dem norwegischen Zeichner ein Angebot. Er solle nach München ziehen und für den "Simplicissimus" arbeiten.

"Wenn ich es tun kann, warum soll ich es nicht tun?"

Gulbransson zweifelt zunächst. "Aber, wenn ich es tun kann, warum soll ich es nicht tun? Das kost‘ mi doch nix." Dabei klingt der Name München in seiner jugendlichen Vorstellung fast schon wie ein tropisches Idyll: "Eine südliche Stadt mit Palmen und alles Mögliche", so habe er, Gulbransson damals von München gedacht. "Das liegt ja südlicher als Paris."

Gulbransson geht auf das Angebot ein und verstärkt nicht nur fortan das Team der erst vor wenigen Jahren gegründeten satirischen Zeitschrift "Simplicissimus", sondern wird einer ihrer berühmtesten Künstler. Gerd Holzheimer hat nun eine Biografie über den Norweger geschrieben und ist vor allem von dessen jugendlicher Courage beeindruckt: "Er schreibt ja, dass er nix zu verlieren hatte. Ein junger Bursche, der in Norwegen bekannt war, aber außerhalb von niemand gekannt wurde."

Wieso aber ist dieser Norweger ausgerechnet dem Ruf nach München gefolgt, noch dazu zu einem sehr jungen Magazin? Auch darauf hat Holzheimer eine Antwort: "Den Simplicissimus hat er vielleicht noch nicht gekannt, aber 'Schwabing', das war damals ein Begriff. Das kannte man. Eine Experimentierstation, in der was geboten ist: Partys, Frauen, Kunst!"

Experimentierstation "Schwabing"

Gerd Holzheimer hat seine Olaf-Gulbransson-Biografie minutiös und jahrelang recherchiert. Er hat alles gelesen: Etwa die 222 bisher nicht veröffentlichten Tagebuch-Bände von Grete, der zweiten Frau Gulbranssons, das Erinnerungsbuch von Dagny, der dritten Ehefrau. Eine vor einigen Jahren in Norwegen erschienenen Graphic Novel über den Zeichner. Und er ist an die wichtigen Lebensstationen gereist. Ein trauriges Schicksal taucht auf: Von Inga, der ersten Ehefrau, auch einer Norwegerin.

"Ich war da, dort in Norwegen. Das ist kein Ort, das sind ein paar Holzhäuser, wo keine Straße hinführt. Da kann man nicht mit dem Auto hinfahren. Das muss man sich mal vorstellen", beschreibt Holzheimer die Heimat von Inga, die ihrem Mann von dort nach München folgt. "Und dann kommt Inga ins Schwabylon. Ohne Deutsch zu können, mit zwei kleinen Kindern und diesen wahnsinnigen Mann. Das konnte nicht gutgehen." Nach zwei Jahren verlässt Inga zusammen mit den beiden Töchtern München und kehrt für immer in die Heimat zurück. Olaf Gulbransson wird derweil in Schwabing gefeiert. Als einer der elegantesten Zeichner aller Zeiten.

Genialer Zeichner mit unverkennbarem Stil

"Mich hat immer fasziniert, dass es bei ihm die leere Fläche gibt. Die spricht oft mehr als die Linie. Oder beides im Zusammenspiel. Und das muss man sich erst einmal trauen", sagt Holzheimer. Unverkennbar sind dabei die Einflüsse des japanischen Holzschnitts. Doch – auch im Unterschied zu einigen seiner Kollegen beim Simplicissimus – entwickelt der Norweger einen ganz eigenen, sehr schnell wiedererkennbaren Stil.

Auch Gulbranssons Streiche sind unverkennbar und werden in München schnell Stadtgespräch: Manchmal behauptet er, sein Großvater sei ein Seehund gewesen und grunzt dann nur noch. In seiner Münchner Bleibe in der Keferstraße sitzt er bisweilen nackt im Baum. Mütter bitten ihre Töchter, auf dem Gehsteig den Blick abzuwenden. Alkohol und Frauen bieten Olaf Anlässe für vielfältige Eskapaden. Aus Heimweh nach Norwegen sucht er seine "innere Heimat" am Tegernsee. Auch dort kommt es zu skurrilen Momenten.

Bayerns erste Skisprungschanze? Gulbransson!

"Er lasst sich von einem Schreiner Skier machen, halt so Bretteln mit einem Lederriemen. Und er baut, das habe ich im Deutschen Alpenverein nachrecherchiert, tatsächlich die erste Sprungschanze Bayerns. Er nennt sie SPRING", sagt Holzheimer, der sogar noch die Spuren dieser Schanze aufgespürt hat. "Ein wahnsinniger Kamikaze-Typ. Der hat keinen Sprung gestanden. Der Korfiz Holm vom Simplicissimus beschreibt das so: Der ist aus dem Wald geschossen gekommen und da hat es ihn schon zerrissen."

Sich treiben lassen, alles mit sich geschehen lassen – das war das Lebensmotto des fidelen Norwegers. In der Nazizeit unterschrieb er den "Protest der Richard-Wagner-Stadt München" gegen seinen Freund, den Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann. Zwar will er die Unterschrift gleich wieder streichen lassen, doch es gelingt ihm nicht. Auch bittet er ausgerechnet Hans Frank, der bei ihm in der Nachbarschaft am Tegernsee wohnt und in Krakau der "Schlächter von Polen" genannt wird, um Zwangsarbeiterhilfe für den Garten am Schererhof.

Opportunist mit Nazi-Freunden

Und Joachim von Ribbentrop, der Reichs-Außenminister, ist gar Mitglied in Gulbranssons Freundeskreis. Muss man den Zeichner also einen Nazi nennen? "Den Ribbentrop kannte er aus familiären Gründen, weil der in die Familie Henkell hereingeheiratet hat. Und er hat ganz viel für Henkell gezeichnet. Da war der Ribbentrop Sektvertreter. Ich meine, der ist zu dem Zeitpunkt noch kein hoher Nazi gewesen – wurde er aber", sagt Holzheimer. Trotzdem, statt voreilig zu werten, versuche er immer in die Schuhe seiner Protagonisten zu schlüpfen. Er habe sich die Frage gestellt, wie er sich wohl verhalten hätte, als Gauleiter Wagner aus Gauting Gulbransson nach Dachau hatte schicken wollen und nur Ribbentrops schützende Hand den Künstler rettete? "Ich hätte auch Dankeschön gesagt über die Hand vom Ribbentrop, ganz ehrlich!"

Einmal hat sich Olaf Gulbransson, der bedeutende Künstler und politische Opportunist, doch mal was getraut: 1937 soll er in der Ausstellung "Entartete Kunst" am Münchner Hofgarten lautstark die Werke der so vorgeführten Kollegen gelobt haben. All das ist Gerd Holzheimers Biografie über Gulbransson zu entnehmen. Man meint den Norweger nach Lektüre der 320 Seiten sehr gut zu kennen.