"Ohnmächtige Wut": Joe Biden schockiert Russlands "Patrioten"

Noch wenige Stunden, bevor US-Präsident Joe Biden in Kiew eingetroffen war, behauptete mancher russische "Ultra-Patriot", das werde niemals passieren. Als Bilder den Überraschungsbesuch bestätigten, war die Aufregung umso größer. "Anscheinend hat Putin bereits kapituliert", hieß es entsetzt bei einem der besonders redseligen und viel zitierten Nationalisten: "Mit diesem Besuch hat Biden das Kreml-Vakuum Putin in den Medien komplett ausgebootet. Jetzt ist nicht mal mehr interessant, was Putin morgen erzählen wird. Damit hat Biden gezeigt, dass er Eier hat, und Putin hat nur Worthülsen anzubieten." Das sei für Russland eine "historische Demütigung", so der Telegram-Blogger.

Es sei "lustig", in den extremistischen russischen Netzwerken die "ohnmächtige Wut" der Macher zur Kenntnis zu nehmen, schreibt der frustrierte Propagandist mit bitterer Ironie: "Dieser Besuch bedeutet viel. Das ist echte Realpolitik. Die Amerikaner gehen aufs Ganze." Joe Biden bezeichnete er glatt als "PR-Gott".

"Luftschutzsirene ersetzt Militärkapelle"

"Anscheinend stehen die Dinge wirklich schlecht, da die Vereinigten Staaten beschlossen haben, eine solche 'Trumpfkarte' einzusetzen. Großvater ist jedoch alt, es ist ihm egal", schimpfte ein Blogger im Portal von Chefpropagandist Wladimir Solowjow. Er tröstete sich jedoch mit der Bemerkung: "Der Besuch dauerte nicht lange."

Politologe Alexej Mukin sprach von einem "rituellen Besuch" Bidens in Kiew. Der US-Präsident habe damit seine "Maskulinität" unter Beweis gestellt: "Die Situation wurde immer lächerlicher. Die Luftschutzsirene, zu deren Klängen Biden durch Kiew laufen musste, wirkt wie ein Ritual: Sie wurde zu Ehren seines Besuchs als 'Militärkapelle'“ eingeschaltet."

"Welt lacht über Russland"

Ähnlich sarkastisch äußerte sich Rechtsaußen Igor Strelkov, der vermutete, Biden könne sogar an die Front in die umkämpfte Stadt Bachmut reisen, wo ihm garantiert "nichts passieren" werde. Die "ganze Welt lacht über Russland", erregt sich der notorische Kreml-Kritiker und bedauert ausdrücklich, dass im Ausland "kein Unterschied gemacht" werde "zwischen Russland und seinen primitiven, mittelmäßigen Herrschern".

Dem russischen "News"-Portal sagte der viel gefragte Strelkov, die Amerikaner "spuckten auf den Kreml": "Und sie beweisen, dass sie keine Angst mehr haben. Wenn Sie sich zurück erinnern, am Beginn der Spezialoperation, in den ersten Tagen, wurden alle Botschaften in Kiew evakuiert. Jetzt sind alle zurück, nicht mal mehr der US-Präsident hat Angst, in die Stadt zu kommen."

"Hollywoodreife Inszenierung"

Für die kremlnahe "Rossijskaja Gazeta" meinte Kommentator Pawel Dulmann grimmig, er fühle sich beim Biden-Besuch an Kriminelle erinnert, die immer wieder den "Ort ihres Verbrechens" besuchten - somit in diesem Fall der "Euromaidan"-Aufstand von 2013/14 gemeint ist, der die Hinwendung der Ukraine zu Europa besiegelte. Andere russische "Patrioten" würdigten die "hollywoodreife Inszenierung" der Stippvisite und hofften inständig, dass sie "außer Informationslärm" nichts gebracht habe. Der russische Ex-Präsident und Verbal-Extremist Dmitri Medwedew schmähte die "Nibelungen-Treue" der Ukraine und wollte von Biden nichts als "Zaubersprüche" gehört haben.

"Großer Sieg für Biden"

Der Kiew-Trip von Biden werde zwar "keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Krieg" haben, versuchte sich der prominente Publizist Andrej Medwedew zu beruhigen, die Stimmung der Ukrainer aber zweifellos heben. Dessen Telegram-Kollege Golowanow fragte sich, warum Moskau diese Art "Tourismus" immer noch nicht blockiert habe: "Es bleibt offen."

An Verschwörungstheorien von rechts herrschte kein Mangel: Es gebe viele russische Oligarchen mit Vermögenswerten in NATO-Staaten, daher dürfe sich Biden in Kiew sicher fühlen, so einer der Blogger: "Man hat den Eindruck, dass Selenskyj und Biden einfach ins Auto steigen und durch unsere neu annektierten Gebiete fahren können." Blogger Boris Rozhin (840.000 Follower) mühte sich dagegen, Optimismus zu verbreiten: "Es sei daran erinnert, dass die US-Präsidenten ihre Marionetten in Vietnam, im Irak und in Afghanistan besuchten. Wie das alles für die Vereinigten Staaten endete, wissen wir."

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow kommt nicht umhin zu schreiben: "Der Besuch in Kiew ist ein großer Sieg für Biden." Hauptzweck des Auftritts sei es, die Amerikaner von Bidens körperlicher Fitness zu überzeugen, was gelungen sei. Selbst die große Zeitverschiebung zwischen den USA und der Ukraine halte Biden offenkundig nicht von solchen Besuchen ab: "Die Tatsache, dass Biden zu einem solchen Zeitpunkt arbeiten kann, sagt Skeptikern, dass er in großartiger Verfassung ist und weitere vier Jahre Präsident sein kann. Das heißt, nach Bidens Besuch in Kiew können wir sagen, dass Biden weitere fünf Jahre Präsident sein wird."

"Fehlkalkulation vermeiden"

Allerdings, so Markow, habe Biden Kiew nur deshalb besuchen können, weil Putin "so ehrlich und zivilisiert" gewesen sei, im Vorfeld "Sicherheitsgarantien" zu geben. Umgekehrt könne der russische Präsident nicht an die Front reisen, weil dort "definitiv versucht" werde, ihn zu töten. Die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldete unter Berufung auf US-Quellen: "Kurz vor Bidens Besuch fanden 'grundlegende Kommunikationen mit der russischen Seite statt, um die Beseitigung von Konfliktsituationen sicherzustellen', um eine Fehlkalkulation zu vermeiden, die zu einem direkten Konflikt zwischen den beiden Atommächten führen könnte."

"Erfolg wird nicht automatisch Aufstieg bedeuten"

Wie deprimiert manche russische Experten inzwischen sind, wird in einem Interview mit dem führenden Politologen Fjodor Lukjanow deutlich. Er deutete in den auflagenstarken "Moskowski Komsomolez" an, der Kreml könne sich vom Angriffskrieg eigentlich keine Vorteile mehr erwarten, unabhängig davon, wie er ausgeht: "Ein Scheitern in der Ukraine wird die russischen Positionen in der Welt hart treffen, weil die nicht-westliche Welt Russland an seiner Stärke und Effektivität misst. Außerdem forderten wir selbst den westlichen Goliath heraus. Aber ein Erfolg in der Ukraine, insbesondere wenn er unvollständig ist und zu einem unangemessenen Preis erzielt wird, würde nicht automatisch den Aufstieg Russlands in der Welthierarchie bedeuten."

Vielmehr werde Russland bis auf Weiteres von der Weltbühne auf einen regionalen Konflikt vor der eigenen Haustür zurückgeworfen und müsse darauf "viel Mühe und Geld" verwenden: "Tatsache ist, dass Russland sich jetzt vollständig auf das ukrainische Thema konzentriert und gezwungen ist, seine anderen Interessen im Rest der Welt ruhen zu lassen. Wie dem auch sei, es gibt kein Zurück mehr. Einflusssphären müssen neu aufgebaut werden. Und das wird natürlich viel einfacher, wenn die Kampagne erfolgreich abgeschlossen wird."