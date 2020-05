Ohne Vernissage: Neue Sonderausstellungen im Amberger Luftmuseum

Gleich zwei Sonderausstellungen erwarten die Besucher des Amberger Luftmuseums. Bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellungen musste eine Vernissage wegen des Infektionsschutzes aber ausfallen. Dafür schürten Museum und Künstler bereits vorab die Erwartungen der Besucher: Das erste Kunstwerk gab es noch vor der offiziellen Wiederöffnung des Museums ganz kontaktlos per Livestream zu bewundern.

Eröffnung ohne Vernissage

Seit 19. Mai hat das Museum seine Pforten wieder geöffnet. Eine offizielle Vernissage musste im Hinblick auf das Versammlungsverbot ausfallen. Zur Wiederöffnung erwartet die Besucher eine Sonderausstellung des Künstlerduos "Toer" aus Eindhoven. Zusammen suchten Museum und Künstler bereits vor der Ausstellungseröffnung den Draht zu den Besuchern.

Livestream als Statement gegen Corona

Per Live-Stream auf der Homepage des Luftmuseums wurde eine Installation des niederländischen Künstlerduos ausgestellt. Eigentlich stand die Installation im Studio in Eindhoven. Die Künstler wollten damit ein klares Statement setzen: "The world keeps on breathing" - Die Welt atmet weiter.

Technische und ästhetische Grenzen ausgetestet

In ihren Projekten testet das Künstlerduo "Toer" technische und ästhetische Grenzen von Installation und Design aus bis hin zur angewandten Kunst. Für ihre eigentliche Ausstellung im Luftmuseum, die seit kurzer Zeit besucht werden kann, hat das Duo unter dem Titel "Catching Air" Arbeiten entwickelt, bei denen die Bewegung durch Luft im Fokus steht. So gibt es etwa Maschinen, die Wind erzeugen, Lichter, die von Lärm bewegt werden oder Luft, die Musik erzeugt. Die Besucher würden in jedem Raum gefordert, sowohl in ihrer Fantasie als auch in ihrer Interaktion, so die Pressemitteilung des Museums.

Wolkenlandschaften aus metallischen Pigmenten

Die zweite Sonderausstellung im Luftmuseum zeigt die Arbeiten von Maler und Architekt Matthias Loebermann aus Nürnberg. Unter dem Titel "Songs of the Sky" gibt es für die Besucher abstrakten Malereien zu bewundern. Das Besondere: Loebermann arbeitet mit "Eisengrund", einer Dispersionsfarbe aus metallischen Pigmenten. Dabei steht die Darstellung von Luftverwirbelungen im Vordergrund seiner Arbeiten. Schicht auf Schicht verwäscht der Maler Wolkenlandschaften.

Die Sonderausstellungen werden noch bis 26. Juli im Amberger Luftmuseum ausgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie lässt das Museum derzeit maximal 20 Personen auf einmal in die Ausstellungsräume. Bei einer Fläche zwischen 25 und 100 Quadratmetern soll so der Infektionsschutz gewährleistet bleiben.