"Ohne Kunst wird's still": Menschenkette für Kulturbetriebe

Ja, es gab ein paar wenige Lücken in der Menschenkette zwischen den Münchner Kammerspielen an teuren Maximilianstraße bis zum Volkstheater in der ebenfalls nicht gerade günstigen Briennerstraße. Und so rollten die Luxuslimousinen und tiefergelegten, extrem kostspieligen Super-Sportwagen im Sekundentakt an all den besorgten Demonstranten vorbei, die Angst um ihre Arbeitsplätze in der Kultur haben, die das Theater vermissen, die solidarisch sein wollen mit den krisengeschüttelten Bühnen-Betrieben.

Schwere Zeiten für Berufseinsteiger

Maureen Zollinger ist eine von ihnen, eine Tänzerin, die gerade durchstarten will, im Januar ein Projekt an den Kammerspielen hätte - aber solche Pläne erscheinen derzeit äußerst vage: "Da wir gerade jetzt erst Abgänger sind, bis vor kurzem Studenten waren, also gerade erst mit der Ausbildung fertig geworden sind, ist es sehr schwierig. Wir haben ja nichts vorzuweisen, deshalb fallen wir gerade durch alle Lücken."