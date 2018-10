Ohne Gott - Was soll der Ethikunterricht leisten?

Ob Schüler am Religionsunterricht teilnehmen – egal ob sie getauft sind oder nicht – das ist in Bayern die Entscheidung der Eltern. "Für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten", schreibt die Bayerische Verfassung von 1946 vor.

Erster Lehrplan 1972

So gab es bereits in den 1950er-Jahren Bestrebungen, Ethik als Alternative zum Religionsunterricht einzuführen. Es dauerte aber noch bis 1972, bis der erste Lehrplan für das Fach veröffentlicht wurde.

"Gesellschaftlich starke Veränderungen gab es nach der Zeit der 1968er-Generation. Da kam es zu einer erhöhten Zahl von Kirchenaustritten und 1969/70 hat dann das Kultusministerium den ersten Auftrag für einen Lehrplan erteilt." Stefan Applis, Ausbilder für Ethik an der Universität Erlangen-Nürnberg

Heute besuchen mehr als ein Fünftel der Bayerischen Schülerinnen und Schüler den Ethikunterricht - insgesamt 276.000 Kinder und Jugendliche, sagt Bayerns Kultusminister Bernd Sibler. Davon sind etwa 43 Prozent bekenntnislos und 34 Prozent haben einen muslimischen Hintergrund.

Es fehlen ausgebildete Ethiklehrer

Das Problem: Es gibt keinen richtigen Ausbildungsgang zum Ethiklehrer. Nur als Gymnasiallehrer kann man Ethik als Drittfach studieren. Für alle anderen Schularten gibt es diese Möglichkeit nicht. Nur 600 von 13.000 Ethiklehrern in Bayern hatten 2017 einen Abschluss in Ethik, gerade mal 4,5%. Das zeigen die letzten offiziellen Zahlen vom Kultusministerium.

Das sollte sich aber jetzt ändern - 45 Jahre nach Einführung des Faches in Bayern. Bis Ende dieses Jahres wollen Kultusministerium, Universitäten und Schulvertreter den Rahmen eines neuen Studiengangs "Ethik auf Lehramt" festlegen.

Philosophie und Weltanschauungen

Ethikunterricht ist zu einem großen Teil von der Philosophie geprägt: Die Weltanschauungen der alten Griechen, wie Platon und Aristoteles werden genauso behandelt wie der mittelalterliche Denker Thomas von Aquin oder Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ: „Handle nur nach der Maxime, die Du als allgemeines Gesetz möchtest“. Im Mittelpunkt stehen aber alltägliche Fragen, die die Schüler beschäftigen: Was ist Freundschaft? Oder: Wie entwickle ich mich als Jugendlicher?

Aus der Sicht von Ausbilder Stefan Applis soll Ethikunterricht Schülern das Handwerkszeug mitgeben, mit anderen zu kooperieren, moralisch gut zu handeln oder sich politisch zu engagieren. Schüler sollen ein Verständnis von Recht und Gerechtigkeit bekommen, verschiedene religiöse Weltanschauungen kennenlernen und das eigene Verhalten in sozialen Gruppen reflektieren – der Umgang mit anderen werde im Unterricht praktisch geübt.

"In meiner elften Klasse sind gerade die Ereignisse in Chemnitz ein großes Thema. Die jungen Erwachsenen wollen wissen, wie die Zustände, die dort passieren, entstehen können." Stefan Applis, , Ausbilder für Ethik an der Universität Erlangen-Nürnberg

Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven

Applis hat diese Frage mit seiner Klasse in einem Planspiel behandelt. Die Schüler wurden in vier Gruppen, vier "Clans" eingeteilt: Was macht Gruppenzugehörigkeit mit einem selbst und warum denkt jede Gruppe, dass gerade sie die bessere ist? Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven, politisch, religiös oder kulturell bedingt – das ist ein wichtiger Teil des Ethikunterrichts.

Dass gläubige Muslime, mangels eigenem Religionsunterricht, neben nicht-religiösen Schülern in der Klasse sitzen, sieht Stefan Applis deshalb keineswegs als Problem, sondern als Chance zum Austausch.