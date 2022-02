Offener Brief: Mehr als 1.000 Autoren verurteilen Ukraine-Krieg

Mehr als 1.000 Autorinnen und Autoren solidarisieren sich in einem offenen Brief des internationalen Schriftstellerzentrums PEN mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Sie fordern "dringend ein Ende des Blutvergießens".

Zu den Unterzeichnenden gehören international renommierte Autoren und Autorinnen wie Paul Auster, Swietlana Aleksijewicz , Can Dündar, Siri Hustvedt, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, Orhan Pamuk, Jonathan Franzen, Maria Ressa, Salman Rushdie, Olga Tokarczuk und Sten Nadolny. In dem Brief zeigen die Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihr Entsetzen über die Gewalt gegen die Ukraine, die die russischen Streitkräfte entfesselt haben.

Solidarität mit Schriftstellern, Journalisten, Künstlern in der Ukraine

Sie bringen in dem Schreiben ihre Solidarität "mit Schriftstellern, Journalisten, Künstlern und allen Menschen in der Ukraine, die ihre dunkelsten Stunden durchleben" zum Ausdruck: "Wir stehen an Ihrer Seite und fühlen Ihren Schmerz." Alle Menschen hätten ein Recht auf Frieden, freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit. Putins Krieg sei ein Angriff auf Demokratie und Freiheit, nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt, heißt es darin. "Wir rufen gemeinsam zum Frieden auf und fordern ein Ende der Propaganda, die die Gewalt schürt."

PEN-Autorinnen und Autoren fordern "Ende der Propaganda"

Die PEN-Autoren betonen, sie seien sich einig in der Verurteilung eines "sinnlosen Krieges, der von Präsident Putin geführt wird". Der russische Präsident weigere sich, das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes zu akzeptieren, "ohne Moskaus Einmischung über seine künftige Zugehörigkeit und Geschichte zu diskutieren". Es könne kein freies und sicheres Europa ohne eine freie und unabhängige Ukraine geben, erklären die Unterzeichner. Und: "Der Frieden muss siegen."

Nach UN-Angaben wurden in dem Krieg in der Ukraine bis Sonntagnacht 102 Zivilisten, darunter sieben Kinder, getötet. Weiter hätten 304 Zivilisten Verletzungen erlitten. Zudem seien 422.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Auch innerhalb des Landes befänden sich viele Menschen auf der Flucht.

Mit Material von epd und AFP.