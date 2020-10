Offener Brief an Söder: "Keine Infektionsgefahr" in Theatern

Zehn Intendanten bayerischer Staats- und Stadttheater fordern in der Pandemie "Sonderkonditionen" und beharren darauf, dass trotz hoher Infektionszahlen der Besuch von Vorstellungen vergleichsweise sicher ist. In einem Offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder schreiben sie, es gebe "nachweislich greifende Hygiene-Konzepte" für die "sehr besondere Situation". Da der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden könne und der Frischluft-Austausch garantiert sei, bestehe "keine Infektionsgefahr". Daher "insistieren" die Intendanten darauf, auch weiterhin vor je maximal 200 Zuschauern spielen zu dürfen, beziehungsweise bei den drei "Pilotversuchen" in Bayern sogar bis zu 500 Besucher empfangen zu dürfen: "Alles andere käme einem zweiten Lockdown gleich und bedeutet eine Existenzbedrohung für alle Bühnen in Bayern".

Augsburg muss schon umplanen

Söder hatte in seiner Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch im Bayerischen Landtag eine neue, "dunkelrote" Warnstufe bei der Pandemie-Bekämpfung ausgerufen, die für alle Städte und Kreise gelten soll, die innerhalb von einer Woche auf mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern kommen. Für diese Gebiete soll künftig bei allen Veranstaltungen eine Obergrenze von 50 Zuschauern gelten. In Augsburg musste das dortige Staatstheater bereits den Spielplan anpassen (laut Robert-Koch-Institut aktuelle Inzidenz 121,7), auch für das Theater an der Rott in Eggenfelden gilt die Stufe "dunkelrot" (Landkreis Rottal-Inn, 161,3). Das Theater der Stadt Schweinfurt (114,2) und Bad Reichenhall, wo die dortigen Philharmoniker Kurkonzerte geben, sind ebenfalls bereits betroffen. Andere Theater-Städte haben den Grenzwert von 100 noch nicht erreicht, sind aber nicht weit davon entfernt: Würzburg (89,1), München (86,8) und Nürnberg (71,2).