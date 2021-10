Österreichs Gewissen: Schriftstellerin Elfriede Jelinek wird 75

Sie ist zweifelsohne die bedeutendste Schriftstellerin Österreichs. Es gibt kaum einen wichtigen Literaturpreis, den Elfriede Jelinek nicht erhalten hat. Ein Höhepunkt: der Nobelpreis für Literatur im Jahr 2004. Die Begründung damals: "Für den musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees enthüllen."

Scheu und politisch

Elfriede Jelinek schickt im Gegenzug eine Videobotschaft nach Stockholm: "Für jemanden der so zurückgezogen lebt wie ich, bricht da buchstäblich ein Tornado herein. Ich bin dem überhaupt nicht gewachsen und muss ganz schnell abtauchen."

Abgetaucht ist Jelinek immer wieder. Auch weil sie die österreichische Gesellschaft in Ihren Werken stets knallhart seziert hat und deswegen ebenso knallhart diffamiert wurde – als Nestbeschmutzerin oder Kommunistin. Mitte der 90er wird sie im Wahlkampf von der FPÖ auf Plakaten angegriffen. Und im Juni 2016 stürmen Rechtsextreme das Audimax der Wiener Uni, wo Jelineks Stück "Die Schutzbefohlenen" von Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak aufgeführt wird.

Verfasserin zahlreicher Theaterstücke und Romane

Geboren wird Elfride Jelinek am 20 Oktober 1946 in der Steiermark. Sie besucht den katholischen Kindergarten und später eine Klosterschule in Wien, studiert dann Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften. Das Studium bricht Jelinek nach einem Nervenzusammenbruch ab und beginnt zu schreiben. Der erste Gedichtband entsteht und 1970 erscheint die Romancollage "Wir sind Lockvögel Baby".

Außerdem tritt sie in die Kommunistische Partei ein, führt mit einem Deutschen eine unkonventionelle Fernehe. Und sie schreibt weiter – zahlreiche Texte, Hörspiele, Essays, Theaterstücke Drehbücher und viele Romane. Ihren Roman "Die Kinder der Toten" bezeichnet sie selbst als ihr wichtigstes Werk.

Immer am Puls der Zeit

In ihrem Schaffen sei Jelinek stets am Puls der Zeit – sagt Pia Janke, Gründerin der 'Forschungsplattform Jelinek' an der Uni Wien: "Ich glaube, das ist es, was Jelinek ausmacht. Sie ist eine hochkomplexe Künstlerin, die aber seismographisch auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen mit ihren Texten reagiert."

Anfang 2020 etwa wird Jelineks Stück "Schwarzwasser" in Wien aufgeführt. Jelinek begibt sich darin in die Niederungen der banalen Tagespolitik, thematisiert die so genannte Ibiza-Affäre, die Österreich ein Jahr zuvor erschüttert hat. Der deutsche Regisseur Robert Borgmann sagt über die Zusammenarbeit mit Elfriede Jelinek: "Da habe ich ab und zu Mal eine Mail bekommen, die meistens sehr witzig war. Oft auch sehr aufmunternde Worte: 'Das wird schon, es ist eh' immer schwer, was ich schreibe, und ich habe großen Respekt vor den Schauspielern und vor Ihnen Herr Borgmann, dass Sie das überhaupt in Erwägung ziehen, diesen Text auf die Bühne zu stellen!'"

Weiter scheu

Elfriede Jelinek mailt viel und kommuniziert hauptsächlich über ihre Homepage, wo auch aktuelle Texte von ihr erscheinen. Öffentlich tritt sie schon seit langem kaum mehr auf. Die Rezeption ihrer Literatur überlässt sie uns, den Leserinnen und Lesern.

"Ich habe aus dieser Wehrlosigkeit, die ich lange hatte, dass ich jedem, der wollte, Rede und Antwort gestanden habe und dabei meine eigene Rezeption sehr oft selbst kaputt gemacht hab, habe ich jetzt auf meine alten Tage die Lehre gezogen, dass ich das eben nicht mehr mache." Elfriede Jelinek