Österreichische Dialektblues-Legende Willi Resetarits gestorben

Er gilt als Legende im Dialektblues und -rock und war auch als "Ostbahn-Kurti" bekannt, nun ist der österreichische Sänger Willi Resetarits im Alter von 73 Jahren verunglückt. Das bestätigte die Sprecherin des von ihm initiierten Flüchtlingsprojekts Integrationshaus, nachdem zuvor die "Kronen Zeitung" über den Todesfall berichtet hatte.

Bruce Springsteens "Fire" wird zu "Feia"

Seine Karriere startete Resetarits im Jahr 1969 als Mitglied der Politrock-Gruppe "Schmetterlinge", die 1977 für Österreich beim Eurovision Song Contest in London antrat. Seinen Durchbruch erlebte er in den 80er Jahren mit der von ihm entwickelten Bühnenfigur "Ostbahn-Kurti", als die er bekannte Titel auf Wienerisch sang. Bruce Springsteens "Fire" etwa wurde zu "Feia", aus dem Rhythm-and-Blues-Klassiker "I Hear You Knocking" sein Cover "I hea di klopfen". Resetarits wandte sich auch dem traditionellen Wienerlied zu und verband es mit dem Blues. Der Sänger erhielt 2019 den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen der Deutschen Kleinkunstpreise.

Engagement für Geflüchtete

Resetarits war außerdem einer der prominentesten österreichischen Aktivisten, die sich für Geflüchtete und Menschenrechte engagieren. So begründete er das Wiener Integrationshaus mit, in dem rund 250 schutzbedürftige Menschen leben. Noch am Samstag trat Resetarits beim traditionellen Flüchtlingsball im Wiener Rathaus auf.

Resetarits stammte aus einer kroatischsprachigen Familie. Einer seiner Brüder ist der Schauspieler und Kabarettist Lukas Resetarits, der als Kriminalist in der Serie "Kottan ermittelt" bekannt wurde.