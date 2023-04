Artikel mit Audio-Inhalten

Öl und Schnecken: Monira Al Qadiri im Kunsthaus Bregenz

In Kuwait aufgewachsen, in Tokio promoviert, in Berlin lebend: Jetzt stellt Monira Al Qadiri im Kunsthaus Bregenz aus. "Mutant Passages": eine Schau über Schönheit und Schrecken der Umweltkatastrophe.