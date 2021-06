Ökumenisch heiraten - Wie geht eine kirchliche Trauung?

Die gute Nachricht vorneweg: Eine kirchliche - ökumenische - Hochzeit ist möglich, allerdings ist sie etwas aufwendiger zu organisieren als wenn beide einer Konfession angehören.

Seit 1971 gibt es die sogenannte "ökumenische Trauung". Allerdings existiert eine ökumenische Eheschließung im Sinne der Gleichberechtigung beider Kirchen nicht wirklich. Eine der beiden Konfessionen muss bei der Trauzeremonie federführend sein. Das bedeutet: Der verantwortliche Geistliche führt durch die Trauung, der Pfarrer oder Priester der anderen Konfession wird zur Segnung unterstützend hinzugezogen.

Eine Konfession muss federführend sein

Auch Sarah und Korbinian haben die Wahl zwischen einem katholischen Traugottesdienst mit evangelischem Beistand oder einer evangelischen Trauung mit katholischem Beistand. In ihrem Fall war die Kirche ausschlaggebend für die Entscheidung. Die über 300 Jahre alte St. Martinskirche in Kirchdorf an der Amper, die sie für die Feier ausgesucht haben, ist eine katholische Pfarrkirche.

"Mir war nicht bewusst, dass wir uns für einen Ritus entscheiden müssen. Ich habe im ersten Schritt mit der Kirche vor Ort telefoniert, die dann auch klar gesagt hat: Wenn wir in der Kirche dort heiraten wollen, muss es im katholischen Ritus sein." Sarah Konwitschny, Braut

Im Traugespräch, das sowohl mit dem katholischen Pfarrer als auch mit dem evangelischen Dekan stattfand, hat das Paar aber einen guten Weg gefunden, den Gottesdienst trotzdem gleichberechtigt zu gestalten.

"Das Brautpaar möchte natürlich beide Konfessionen mit in den Blick nehmen, damit habe ich kein Problem. Denn das eigentliche Versprechen geben sich die Brautleute. Und wir beide, der evangelische Kollege und ich, sind dann sozusagen die, die die Feier mitgestalten und führen." Katholischer Pfarrvikar Manfred Rütsche

Was wird für eine ökumenische Trauung benötigt?

1. Traugespräch

Für eine ökumenische Trauung sind Gespräche mit den Geistlichen beider Konfessionen Pflicht. Es ist ein näheres Kennenlernen von Brautpaar und Pfarrer, bietet aber auch Raum, sich der Bedeutung der Ehe vor sich und Gott bewusst zu machen. Ein weiteres Traugespräch, bei dem beide Geistliche zugegen sind, ist ratsam.

2. Ehevorbereitungsseminar

Ehevorbereitungsseminare werden von beiden Kirchen empfohlen, verpflichtend sind sie allerdings in den wenigsten Gemeinden. Die Seminare bieten Raum zum Nachdenken über die Partnerschaft. Für ökumenische Paare gibt es speziell konfessionsverbindende Kurse.

2. Trauzeugen

Bei der Wahl der Trauzeugen kommt es auf die federführende Konfession an. Bei einer katholischen Zeremonie sind zwei Trauzeugen zu benennen. Für die evangelische Zeremonie sind Trauzeugen nicht unbedingt notwendig.