Ökoweinbau: Mehr Umweltschutz bei Riesling & Co

Anja Stritzinger liest mit einigen Helfern Rieslingtrauben aus ihrem Weinberg bei Klingenberg am Main. Zwei Hektar bewirtschaftet sie ökologisch. Die jahrhundertealten Terrassen, die bis zur Zeit Barbarossas zurückreichen sollen, sorgten früher für warmes Klima im Weinberg. Jetzt aber bereiten sie wegen des Klimawandels Probleme.

Die Hitze setzt den Weinstöcken zu

Stritzinger zeigt einen völlig vertrockneten Weinstock: "Das ist jetzt ein ganzer Stock, der dieses Jahr beschlossen hat, nicht mehr weiterzuleben." Das passiere durch die vielen Trockenjahre zuletzt leider immer häufiger; auch alte Stöcke, die als stabil und deren Wurzeln als tief gelten, könnten diese Trockenphasen nicht mehr aushalten. Das sei zu stressig für sie.

Am Nachbarstock gibt es auch vertrocknete Trauben. Sonnenbrand, sagt Stritzinger, beziehungsweise: eher ein Hitzeschaden: "Das Ding war einfach zu heiß, weil die Mauer zusätzlich auch noch Hitze abstrahlt. Was eigentlich mal unser großer Vorteil war in den Terrassenlagen, das ist jetzt teilweise ein Nachteil, weil die Trauben einfach nicht mehr die Hitze aushalten."

Es müsse sich etwas ändern. Sonst werde die Landwirtschaft vor großen Problemen stehen.

Biodiversität für ein natürliches Gleichgewicht

Damit meint sie aber nicht, die aus rotem Sandstein gefertigten Terrassen wegzureißen. Anja Stritzinger versucht auf ihre Weise gegen Klimawandel und Artensterben anzukämpfen. Etwa mit der Brennnessel. Diese ist wichtiger Lebensraum für Raubmilben, die Schädlinge wie die Spinnmilbe im Zaum halten sollen. Überhaupt ist der ganze Weinberg grün. Es wuchert und kreucht und fleucht.

"Die Begrünung ist ganz wichtig für die Biodiversität und für das natürliche Gleichgewicht zwischen Nützlingen und Schädlingen hier im Weinberg. So muss man in das System überhaupt nicht eingreifen, wir haben da ein ganz tolles Gleichgewicht." Anja Stritzinger

Die Artenvielfalt spart ihnen chemische Spritzmittel und die Begrünung den Kunstdünger.

Schäden durch Rehe und Wildschweine

Leider helfen die Nützlinge nicht gegen größere Tiere, auch wenn sie die persönlich sehr süß findet: "Das Schlimmste sind eigentlich im Frühjahr die Rehe. Wenn Austrieb ist, fressen die das ganz frische Grün ab und das ist dann meistens ein Schaden, der sich durch das ganze Jahr durchzieht."

Später im Jahr kommen dann die Wildschweine. Die fressen am liebsten Portugieser oder Regent, erzählt die Winzerin: "Spätburgunder mögen sie überhaupt nicht und Weiße ja eigentlich auch nicht. Außer den Gewürztraminer. Den finden sie besonders gut."

Für Schäden durch Wildtiersommeliers ist der Heilige Urban als Schutzpatron der Winzer nur bedingt zuständig. Vor 100 Jahren hat die Stadt ihm zu Ehren einen Bildstock errichtet.

Anjas Vater Willi Stritzinger ist mit dem Heiligen häufiger "im Gespräch", wie er berichtet: "Jetzt kommt wieder der Zeitpunkt wo ein starker Frost kommt, dann bitten wir dann wieder: 'Lieber Urban, bitte mach, dass das nicht ganz so schlimm wird.'"

Backpulver gegen Pilze und Co.

Den Klimawandel merkt Stritzinger senior auch durch die jahrzehntelange Arbeit an seiner Wetterstation im Weinberg. Mit deren Hilfe kann er die Wahrscheinlichkeit schädlicher Pilze, etwa der Peronospera, vorhersagen. Auch so verringern die Winzer den Einsatz von Spritzmitteln. Gespritzt wird mit Kupfer und Hydrogenkarbonat, im Volksmund Backpulver genannt.

Mit anderen Mitteln hatte er in seiner früheren Arbeit im städtischen Weingut, vor seiner Bio-Umstellung, schlechte Erfahrungen gemacht: "Im städtischen Weingut haben wir ein Mittel gespritzt gegen Peronospera. Da sind die Damen vom Weinberg heimgekommen, haben dicke Lippen gehabt, dicke Augen - dann habe ich zum Geschäftsführer gesagt: 'Leute, so geht es nicht weiter, das kann ich nicht mehr verantworten.'"

Weg von den Giften

Denn in den engen Terrassen kamen die Menschen viel stärker mit den Giften in Kontakt. Die Umstellung auf Bio in den 80ern hatte aber auch einen christlichen Hintergrund. Stritzinger spricht vom Erhalt der Schöpfung als den wichtigsten Anlass, "weil ich überzeugt bin, dass es den Herrgott gibt und der hat die Welt erschaffen. Und wenn wir da rumwurschteln, wird er mit Sicherheit Mittel und Wege finden, uns auf die Finger zu klopfen". Das sei für ihn ganz klar.

Anfangs wurde eher dem Biopionier auf die Finger geklopft, denn ein Weinberg ging durch seine Öko-Experimente völlig kaputt. Es mussten ja Methoden gefunden werden, mit Schädlingen und gefährlichen Pilzen ohne Chemie klarzukommen.

Heutzutage sieht es in Klingenberg aber ganz anders aus. Ein Riesenerfolg, der den 82-Jährigen noch heute begeistert: "Wir sind deutschlandweit prozentual die größte Öko-Gemeinde, also wir haben 60 bis 70 Prozent Öko-Anbau."

Genaue Zahlen zum Anteil der Ökowinzer in Deutschland hat niemand, Fachstellen schätzen ihn auf 10 bis 15 Prozent, Tendenz steigend. Aber selbst konventionelle Winzer nutzen inzwischen seine Erkenntnisse zur Weinbergbegrünung oder zum Einsatz von Backpulver. Sie arbeiten so umweltschonender. Und dank der Wetterdaten können auch sie Spritzungen einsparen.

Ökumenischer Messwein

Anja Stritzinger trennt derweil die Rieslingtrauben von den Stängeln. Der Riesling kann sogar zu Messwein werden, den die Katholikin aber nicht nur an die Gemeinden der eigenen Konfession verkauft.

"Tatsächlich gibt es den Messwein von uns auch in evangelischen Pfarreien. Also quasi ökumenischer Messwein. Natürlich ist es auch eine besondere Ehre, wenn man weiß dass der Wein dann zur Messe benutzt wird und ich bin sogar schon in den Genuss gekommen, auch selbst mittrinken zu dürfen." Anja Stritzinger

Trotz Klimawandel soll auch weiterhin mit Klingenberger Wein die Messe gefeiert werden. Darum will die Winzerin den Weg ihres Vaters weitergehen: "Wenn man hier im Hintergrund die Grillen zirpen hört oder einen Schmetterling irgendwo fliegen sieht, dann denke ich mir immer: 'Ja, gut gearbeitet! Weiter so!'"