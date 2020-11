Öko-Muslime: Mit dem Propheten für die Umwelt

Amra Bobar sitzt auf dem blau gemusterten Teppichboden des Gebetsraums im Münchner Forum für Islam. Die 37-Jährige Doktorandin ist Mutter von drei Kindern und engagiert sich in ihrer wenigen verbleibenden Zeit bei Hima – einer muslimischen Umweltinitiative. HIMA e.V. organisiert religiöse Waldspaziergänge, Kleidertausch-Parties und Filmvorführungen zu Umweltthemen. Ihr Engagement, sagt Amra Bobar, entstammt einem zutiefst religiösen Gefühl: "Es geht Hand in Hand mit der Dankbarkeit für alles, was uns gegeben worden ist. Wenn man einmal so eine ganz tiefe Dankbarkeit dafür empfindet, müsste es in der Konsequenz auch zu einem verantwortungsbewussten Verhalten kommen."

Der achtsame Umgang mit der Natur

Dass der achtsame Umgang mit der Natur in den islamischen Quellen tief verankert ist, sagt auch Asmaa El-Maroufi, wissenschaftliche Mitarbeiterin am theologischen Institut der Universität Münster. Für viele gläubige Muslime sei die Schönheit der Natur selbst ein zentraler Gottesbeweis. In jedem Berg, jedem Fluss, jedem Tier sehen sie ein Zeichen, das auf seinen Schöpfer hindeutet, so El-Maroufi: "Es geht sogar soweit zu sagen, dass alles ebenfalls eine Offenbarung von Gott ist. Also haben wir nicht nur den Koran als Text, sondern auch die Ziege, die Katze, der Baum können in ihrer Art und Weise eine Offenbarung sein, insofern sie mich durch ihr Sein an Gott erinnern."

Koran: Die ganze Schöpfung hat Bewusstsein

Der Koran wird noch konkreter: Die Schöpfung – steht da geschrieben – gedenke ihres Schöpfers auch selbst. Sie sei im ständigen "Dhikr" – arabisch für "Gottesgedenken". So heißt es etwa in Sure 17, Vers 44: "Die sieben Himmel und die Erde und alle darin lobpreisen Ihn; und es gibt nichts, was Seine Herrlichkeit nicht preist; ihr aber versteht deren Lobpreisung nicht. Wahrlich, Er ist nachsichtig, allverzeihend."

Es ist ein Koranvers, der insbesondere die islamischen Mystiker inspiriert hat. In unzähligen Gedichten und Gesängen schildern sie diesen Lobpreis der Natur: "Also: Das muss man sich dann so bildlich vorstellen, wie das gefühlt wurde in diesem Moment und betrachtet wurde: Ein Mensch, der durch den Wald spazieren geht und alles preist Gott. Überall hört er Gott."