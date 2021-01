Öffnungen im April? Hoffen und Bangen bei Theaterchefs

Jens-Daniel Herzog, der Theaterchef in Nürnberg, könnte unabhängig von den politischen Vorgaben kurzfristig gar nicht spielen, jedenfalls kein Musiktheater anbieten: "Ich hoffe, dass wir trotz aller Unwägbarkeiten auch über eine bessere Zukunft reden können, also über einen stufenweisen Öffnungsplan. Wir brauchen eine Mut machende Perspektive, wann wir die tollen Theaterabende sehen und zeigen können, die wir geprobt haben und weiter proben. Bei uns ist der Druck allerdings etwas geringer, weil wir die Schließzeit für dringende Brandschutz-Arbeiten im Opernhaus nutzen und deshalb voraussichtlich erst wieder im April spielen können. Aber dann wollen wir unbedingt wieder auf die Bühne und müssen dafür Pläne entwickeln."

"Theater müssen sich erst mal sortieren"

Insgesamt legen die Theaterintendanten Wert auf längerfristige Planungsabläufe, wollen also nicht im Wochen-Rhythmus jeweils neu entscheiden müssen. Jeder, der weiß, wie kompliziert ein Theaterbetrieb ist, wie schwierig es ist, Künstler zu disponieren, auf Reisebedingungen Rücksicht nehmen zu müssen, Chor und Orchester in die Planungen mit einzubeziehen, der kann einschätzen, dass abrupte Korrekturen am Spielplan kaum machbar sind.

"Im Moment stellt sich für die Häuser erst mal die Frage, wie wir diese Zeit überstehen, mit den Mitarbeitern und den ständigen Spielplan-Änderungen. Ich muss da auch ehrlich sagen, da hat diese etwas langfristigere Schließung seit November geholfen, dass wir Theater uns etwas sortieren konnten, jedenfalls ging es uns in Augsburg so." Augsburgs Intendant Andre Bücker

Die Intendanten verweisen auch auf eine neue Aerosol-Studie des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt. Drei Tage lang untersuchten die Experten die räumliche Ausbreitung von Kohlendioxid und Aerosolen im Zuschauerraum des Konzerthauses Dortmund. Den Ergebnissen zufolge könnten mit einer modernen Lüftungsanlage und Maskenpflicht sogar alle Plätze in einem Zuschauerraum bei nur sehr geringem Infektionsrisiko besetzt werden. Die Forscher empfahlen jedoch das "Schachbrettmuster", also zwischen jedem Zuschauer einen Sitz frei zu lassen.

"Ich glaube, dass eine Wiedereröffnung auf dieser Basis auf jeden Fall diskutiert werden muss", sagt Coburgs Intendant Loges. So habe das Opernhaus in Graz die Premiere von Mieczysław Weinbergs Oper "Die Passagierin" im Herbst 2020 vor halbvollem Haus gespielt, das sei möglich gewesen. Und auch bei den Salzburger Festspielen habe sich niemand infiziert: "Also ist das Schachbrett durchaus eine Option."