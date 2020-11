"Odeuropa": So lässt die EU ihre Geruchs-Geschichte erforschen

Fast alle wissen es: Sobald die Nase einen bestimmten Geruch wittert, löst das nicht selten sehr überraschende Erinnerungen aus, manchmal sogar von längst "vergessenen" Ereignissen: Der "Madeleine-Effekt", wie er nach einem Werk des Schriftsteller Marcel Proust benannt wurde. In dessen Roman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" wird der Held Charles Swann von frischen Madeleines angeregt, eine Mischung aus Zitrone, Rum und Tee. Friedrich Schiller stimulierte sich angeblich sogar mit einem allmählich vertrocknenden Apfel in seiner Schreibtisch-Schublade. Und mitunter dienen Gerüche sogar der nationalistischen Auseinandersetzung: Im 18. Jahrhundert bekämpfte England den Erzfeind Frankreich gern mit dem abschätzigen Hinweis darauf, dass es dort nach "Knoblauch" rieche.

Welche Riech-Gewohnheiten haben uns geprägt?

Das Aroma-Gedächtnis des Menschen reicht oft besonders weit und tief zurück. Das soll nun nicht nur für Einzelpersonen gelten, sondern auch für Europa als Ganzes: Mit knapp drei Millionen Euro wird "Odeuropa" gefördert, ein internationales Forschungsprojekt, das sich nach eigenen Worten vorgenommen hat, "aromatische und sensorische Erfahrungen in der Kulturgeschichte" aufzuspüren. Wörtlich heißt es in der Ankündigung des Vorhabens: "Der Geruch ist ein wichtiges Thema, das in verschiedenen Gemeinschaften rasch an Aufmerksamkeit gewinnt. Unter den Fragen, denen wir uns im Odeuropa-Projekt widmen, wird die nach den Schlüssel-Aromen sein, nach parfümierten Räumen, nach Riech-Gewohnheiten, die unsere Kultur geprägt haben. Wie können wir Geruchsinformationen aus längeren digitalen Texten und Bildern auswerten? Wir können wir den Geruch in all seinen Facetten in einer Datenbank speichern? Wir können wir unser Aroma-Erbe bewahren und sollten wir das überhaupt?"