"Ode an die Freude": Ukraine kündigt Open-Air-Konzert in Kiew an

Dirigent Herman Makarenko (60) und seine Musiker brauchten gute Nerven, als sie am heutigen Mittwoch tatsächlich, wie offiziell angekündigt, auf dem Unabhängigkeitsplatz von Kiew, besser bekannt als "Maidan", gegen Mittag ein Freiluftkonzert aufführten. So hatte es Präsident Wolodymyr Selenskyj auf seiner Homepage angekündigt.

Demnach wurde die Europahymne gespielt, also Beethovens "Ode an die Freude" aus dessen 9. Symphonie, sowie die Nationalhymne der Ukraine. Damit will die Regierung offenbar propagandistisch ihre Zugehörigkeit zu Europa unterstreichen, das Land stellte ja bereits einen offiziellen Aufnahmeantrag. Die EU-Kommission beschäftigt sich aktuell auf Antrag der Botschafter der Gemeinschaft mit einer ersten Stellungnahme.

Außerdem im Programm: Ballettmusik des Ukrainers Konstantin Dankewitsch, das ukrainische Volkslied "An eine Mondnacht" und ein Ausschnitt aus der Oper "Taras Bulba" von Mykola Lyssenko (1842 – 1912) nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Gogol. Es geht darin um den titelgebenden ukrainischen Kosaken und seine beiden Söhne, die gegen die polnischen Besatzer kämpfen. Die Oper wurde erst nach Lysenkos Tod 1924 uraufgeführt.

Internationale Zuschauer sollten das Konzert per Livestream mitverfolgen können, so das ukrainische Fernsehen auf seiner Website, wobei eine konkrete Uhrzeit nicht genannt wurde – möglicherweise aus Sicherheitsgründen. Ein Video des Auftritts ist bei Youtube abrufbar.

Dirigent will "Herzen der freien Welt erreichen"

"Wir möchten, dass die Musik des Friedens, die Musik des Lebens in unserer Aufführung die Herzen aller Bewohner der freien Welt und der Führer dieser Länder erreicht und ihnen hilft, eine Lösung zu finden, die den ukrainischen Himmel, unter dem wir auftreten werden, sicher macht", sagte Dirigent Hermann Makarenko. Er ist musikalischer Leiter der ukrainischen Nationaloper und hat ein Buch über die Gemeinsamkeiten der deutschen "Großdenker" Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche und Richard Wagner geschrieben.

Makarenkos Eltern waren beide an der Oper beschäftigt, die Mutter als Tänzerin, der Vater als Tenor. Der Dirigent sagte mal, sogar seinen Vornamen verdanke er der Oper, nämlich "Pique Dame" von Tschaikowski, wo der deutschstämmige Held "Herman" wegen seiner bis zum Wahnsinn gesteigerten Liebe und seinem Glauben an übernatürliche Kräfte zugrunde geht.

Freiheitsheld Schewtschenko besang Ukraine

Anlass für das ungewöhnliche Konzert: Der Geburtstag von Taras Schewtschenko (1814 – 1861), dem bedeutendsten ukrainischen Lyriker und Sprachpfleger, der auch als Maler tätig war. Seine Gedichte beschäftigten sich zeitbedingt intensiv mit der Leibeigenschaft und dem Leben der einfachen Landbevölkerung. Große Komponisten, darunter die Russen Tschaikowski, Rimski-Korsakow und Rachmaninow, vertonten seine Lyrik.

Insgesamt sollen etwa 1.500 Texte Grundlage für musikalische Werke geworden sein. Darunter ist auch das Ballett "Lilaja" von Dankewitsch (1905 - 1984) nach der 1840 erschienenen Gedichtsammlung "Kobsar". Auszüge aus dem Tanzstück werden auf dem Maidan zu hören sein.

Die berühmteste und meist zitierte Arbeit von Schewtschenko ist das kurze Gedicht "Das Vermächtnis" aus dem Jahr 1845, das mit den düsteren Zeilen beginnt: "Wenn ich sterbe, so bestattet/ Mich auf eines Kurhans Zinne,/ Mitten in der breiten Steppe/ Der geliebten Ukraine, –/ Dass ich grenzenlose Felder/ Und den Dnjepr und seine Schnelle/ Sehen kann und hören möge/ Das Gebraus der großen Wellen." Mit dem Text richtete sich der Dichter gegen das damalige russische Zarenreich und rief zum Freiheitskampf auf. Die zaristische Geheimpolizei zensierte das Gedicht.