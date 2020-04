Schmerzhaft sinnlich: Ocean Vuong überzeugt auch als Lyriker

"Es ist ganz einfach", erklärt das lyrische Ich dieses Bandes einmal: "Ich weiß nicht, wie man einen Mann zart liebt."

Es ist gerade die Zärtlichkeit, die dem Ich nicht gelingen will – das spürt der Leser des Originals noch deutlicher.

"I just don’t know / how to love a man / gently."

Ein Zeilensprung ist nötig, um vom Lieben zum zarten Lieben zu gelangen. So weit ist das einfache "Lieben" von seiner möglichen Ausprägung, dem "Zart"-Sein, entfernt, dass Vuong beides trennen muss: Er bringt Weißraum dazwischen, rückt den Vers, der das Zarte kennt, zusätzlich ein, so als müsse der Abstand zum Lieben noch größer werden, so als könne das Zarte nur in der Distanz zum Lieben bestehen.

Der Schmerz im Zwischenraum

Wie so oft in Vuongs nun endlich ins Deutsche übertragenem Lyrikerstling "Nachthimmel mit Austrittswunden" steckt die Traurigkeit des Ichs gar nicht unbedingt in den Worten, sondern in den Räumen zwischen ihnen: Wenn ein Gedanke in zwei Verse geschnitten wird und sich im Schnitt der Schmerz vollzieht. Ein Schnitt zwischen den Ohren des Vaters und der Hand des Sohnes, die sie berührt. Ein Schnitt zwischen der Mutter, die dem Hammer in der Hand des Vaters bloß "eine Nagellänge" voraus ist. Noch ein Schnitt: zwischen den dunklen Haaren auf der begehrten Männerbrust und dem, woran sie auch denken lassen: Beinchen ausgestorbener Insekten.

Ich halte im Feld & mache den Motor aus.

Es ist ganz einfach: Ich weiß nicht

wie man einen Mann zart

liebt. Zärtlichkeit

etwas, zu dem man geprügelt

wird. Glühwürmchen gefädelt

durch Saphirluft.

Wie der Romancier, so der Lyriker

Wer Ocean Vuongs Debütroman "Auf Erden sind wir kurz grandios" gelesen hat, der wird in den Gedichten einiges wiedererkennen: die unheimliche Verbindung aus Fragilität und Gewalt, in Gedanken, aber auch im sprachlichen Ausdruck; die Körperlichkeit, die das Ich erkundet und die nicht zu trennen ist von der Sinnlichkeit des Textkörpers; das Staunen über die eigene queere Sexualität, über sprachliche Bilder, aus der Natur, aus der Kunst, die immer schon zu wissen scheinen, dass das Süße und das Schmerzhafte einen eigentümlichen Pakt geschlossen haben; und das Kreisen um die Orte, die Vuongs Biografie bestimmen: Saigon und New York.

So zum Beispiel in dem Gedicht "Morgenmusik mit brennender Stadt", das an einen Apriltag im Jahr 1975 erinnert. An jenen Frühlingsmorgen in Saigon, an dem die amerikanischen Radiostationen plötzlich Irving Berlins Weihnachtsklassiker "White Christmas" spielten. Eine versteckte Botschaft an das amerikanische Personal: die Stadt zu evakuieren. Ocean Voung verwebt in seiner lyrischen Reminiszenz den scheinbar arglosen Liedtext kunstvoll mit der Realität in den Straßen von Saigon.

Milchblütenblätter auf der Straße

wie Fetzen vom Kleid eines Mädchens.

Und ein einziger Wunsch stellt sich ein…

Er schenkt eine Teetasse voll Champagner, hebt sie an ihre Lippen.

Mach auf, sagt er.

Sie macht auf.

Draußen spuckt ein Soldat

seine Zigarette aus, da Schritte den Platz füllen wie vom Himmel gefallene

Steine. Möcht's

auf Erden Frieden immer sein,

als der Verkehrsposten sein Halfter abschnallt.