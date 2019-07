Ocean Vuong macht in seinem Debüt das Ich zum Suchscheinwerfer

Manchmal macht einen dieser Roman glauben, man könne seine Figuren riechen: diese Mutter zum Beispiel, Rose. Ihren Tag verbringt sie im Nagelstudio und damit an einem Ort, so lehrt einen der Roman, der nicht einfach Arbeitsplatz oder Werkstatt für Schönheit ist. Er ist ein eigener Kosmos aus Geschichten, Gerüchten und Gerüchen: Im Hinterzimmer köchelt eine vietnamesische Suppe. Der Duft von Knoblauch, Zimt, Kardamom durchzieht den Raum und verbindet sich mit dem Geruch von Aceton, Bleichmitteln, Formaldehyd – mit all den giftigen Dämpfen eben, die den Vorraum erfüllen und die Rose Tag für Tag nach Hause trägt.

Nicht viel anders ergeht es ihrem Sohn, der sein erstes Geld auf einer Tabakplantage verdient und deren Geruch annimmt: "Von dort strich jetzt der warme Atem der Tageshitze über meinen Nacken und brachte den süßlich bitteren Tabakduft und das Eisen roter Erde mit sich. Auch die Männer rochen nach den Feldern. Noch bevor ihre Stiefel die Erde berührten, verströmten ihre Körper selbst nach der morgendlichen Dusche das Salz und sonnengedörrte Aroma von der Arbeit des Vortags. Bald würde derselbe Geruch auch meine eigenen Poren durchdringen." (aus: Ocean Vuong, "Auf Erden sind wir kurz grandios")

Erinnerungsarbeit und Selbstvergewisserung

Immer wieder erzählt Ocean Vuong von dem ganz Kleinen – von den Gerüchen seiner Figuren etwa, um ein Gefühl für ihre Träume und ihr Scheitern zu geben und um implizit auf die Gesellschaft zu verweisen, die sie träumen und scheitern lässt. Das Nagelstudio, die Tabakplantage – es sind Orte in den USA. Die Arbeitenden dort: Migranten, die hoffen, irgendwann diesen Geruch und damit ihre alte Identität abstreifen zu können.

Rose ist aus Vietnam geflohen: Zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes, der nun, mittlerweile erwachsen, einen Brief an sie schreibt. Der Roman ist dieser Brief: Erinnerungsarbeit und Selbstvergewisserung. Ein behutsames Umkreisen des eigenen Ichs und der angesprochenen Mutter. Die kann weder lesen noch schreiben. Einen Brief an sie zu richten, verschärft die Distanz eigentlich nur. Und doch liest man diesen Brief anders – so als sei er der unbedingte und einzig mögliche Versuch, das abwesende Gegenüber zu berühren. "Vieles in diesem Buch kreist um die Ich-Erzählung. Die Sache ist nur: Das Ich kann schnell zu einem schwarzen Loch werden: Me, Myself and I. Ich wollte das Ich in einen Suchscheinwerfer verwandeln, sodass es nach außen strahlt. Wenn der Sprecher hier also auf die Frau, die ihn aufgezogen hat, blickt – bekommst du einen Eindruck, wie er ist, dadurch, wie er auf die Welt blickt, und nicht dadurch, wie er sich einem Leser präsentiert." Das erklärte Ocean Vuong bei einer Lesung im Strand Book Store in New York.

Das Ich als Suchscheinwerfer

Das Ich wirft sein Licht nicht nur auf die Mutter. Es erzählt von dem Gefühl, im Bus zu sitzen, ein Kind noch, und unsichtbar werden oder zumindest aus der Glasscheibe springen zu wollen, um dem Spott der anderen Schüler zu entgehen. Es erzählt von dem ersten Mann, der den mittlerweile herangewachsenen Jungen wirklich sieht. Es erzählt vom Tod – des Geliebten und der eigenen Großmutter. Und damit von all den Bruchstücken einer Identität: Verlassener und Verlassender. Schwuler Sohn, Vietnamese, US-Amerikaner. Als Kind: Dolmetscher der Familie, als Erwachsener: Dichter.

Diese Bruchstücke fügen sich nicht zu einer stringenten Erzählung, nichts wird aus sicherem Abstand erzählt. Erinnerung sei eine Flut, heißt es einmal. Und so wirkt auch dieser Roman: Wie eine Flut der Identitäten und Formen: Brief, Dichtung, Essay – nur im Aufbrechen der Form und Person kann sich dieser Sohn erinnern. "Im Badezimmer mit den Wänden in Erbsensuppengrün rollt die Großmutter ein frisch gekochtes Ei über das Gesicht des Jungen, über die Stelle, wo seine Mutter vor wenigen Minuten einen leeren Keramikkessel hingeschleudert hatte, der auf der Wange des Jungen zerplatzt war. 'Es ist ein altes Hausmittel. Das Ei, es heilt auch ganz schlimme blaue Flecke', sagt seine Großmutter. Sie bearbeitet die violette Beule, die wie eine Pflaume im Gesicht des Jungen glänzt. (…) 'Iss', sagt sie. 'Schluck. Deine blauen Flecken sind jetzt in dir. Schluck runter, und es wird nicht mehr wehtun.' Und er isst. Er isst noch immer." (Aus: Ocean Vuang, "Auf Erden sind wir kurz grandios")

Die Sprache: Schutzhaut für Leser und Figuren

In der Poesie solcher Szenen zeigt sich die ungemeine Kraft des Erzählers und gleichzeitig seine Behutsamkeit. Denn die Sprache wirkt wie eine Schutzhaut. Einerseits für die Figuren – nie werden sie mit kühlem Blick angesehen, bloßgestellt. Gleichzeitig aber bewahrt die poetische Sprache auch den Leser vor einer allzu leichten Identifikation. Schnell fühlt man sich diesen Figuren nämlich nah und gern rückt man immer näher. Die Sprache aber schiebt sich dazwischen, die Schönheit, in die gerade der Schmerz gekleidet ist, lässt einen die Nähe befragen, die sich einstellt: Kann ich diese Erfahrungen, diese Sätze wirklich begreifen? Kann ich den Figuren nah sein, ohne die Differenz zu übersehen, die wohl zwischen meinen und ihren Erfahrungen liegt?

"Das Angebot von Zärtlichkeit fühlt sich manchmal schon wie der bloße Beweis dafür an, dass man zerstört wurde", ist so ein schöner Satz. Gerade die Zärtlichkeit des Ausdrucks lässt einen Leser innehalten und noch einmal lesen. Sie bindet einen sofort an den Text und seine Figuren. Und ruft einem doch zu: Kannst du wirklich erahnen, was es bedeutet, wenn sich schon das Angebot von Zärtlichkeit wie der Beweis der eigenen Zerstörung anfühlt?