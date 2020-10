Obsessiv, kreativ und einst umstritten: Helmut Newton

Bei der Modefotografin Else Ernestine Neuländer-Simon ging Newton in den 1930er-Jahren in Berlin in die Lehre, "das war der Olymp für einen begeisterten Knipser wie mich", sagte er später. Als die Nazis die Jüdin zwangen, das Atelier zu schließen, floh Newton im Dezember 1938 aus der Stadt und ins Exil. Auf diese lebensrettende Flucht berief sich Newton zeitlebens, wenn er die Freiheit seiner bisweilen martialischen oder frauenfeindlichen Bildsprache gegen die "Gedankenpolizei" seiner Kritikerinnen verteidigte.

Mit zwei Kameras im Gepäck landete Newton zunächst in Singapur, wo es ihn nicht lange hielt, und dann in Melbourne. Dort lernte er die Schauspielerin June Browne kennen, die erst sein Model und dann lebenslang seine Muse und Kuratorin war – seit ihrer Heirat 1948 arbeitete sie selbst auch als Fotografin.

Opulenter Modefotograf mit Hang zu nackter Haut

Von 1956 an arbeitete Helmut Newton für die Vogue – erst für die australische Ausgabe, dann nach und nach auch für die italienische, amerikanische und schließlich für die französische Ausgabe des Modemagazins. Mit seinem ganz eigenen Stil – sehr viel nackter Haut, gezielter Provokation und viel Glamour – wurde er zu einem der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Sein Erfolgsrezept: Statt in sterilen Studios inszenierte er seine Models erotisch aufgeladen in spektakulären Räumen: üppigen Palästen, Ruinen, heruntergekommenen Altstadtvierteln, Hotel-Waschküchen oder auf Jachten – und in außergewöhnlichen Situationen: Da verschluckt einfach mal ein Krokodil ein Model, von dem nur noch die langen Beine zu sehen sind. Da schaut ein anderes Model mit blicklosen Augen in die Kamera, die Mündung einer schwarzen Pistole im Mund.

Eine Schwarzweiß-Serie von überlebensgroßen nackten Frauen auf High Heels, "Big Nudes", machte ihn weltberühmt – und zuweilen verhasst. Frauenrechtlerinnen stören sich an den großen, starken, skulpturartigen Frauen, die – so makellos sie sind – auch etwas sehr Steriles haben. In der "Untersicht" – oder platter gesagt, der Froschperspektive, aus der die Fotos gemacht sind – erkennen viele den Einfluss von Leni Riefenstahl, die mit ihren heroischen Nazi-Ikonen in der Berliner Film- und Fotografenszene den Ton angab. Natürlich distanziert sich Newton von den Motiven der Star-Fotografin Hitlers, aber er fotografierte Leni Riefenstahl mehrmals und bekannte offen seine Bewunderung für diese "Künstlerin", die "die revolutionärste Fotografin und Filmemacherin unserer Zeit" sei. Riefenstahl, "Revolutionärin unserer Zeit", das sagte er im Jahr 2000, als er 80 wurde.

Aus der Zeit gefallen

Dieses Lob für Riefenstahl zeigt, dass der vor 100 Jahren geborene Fotograf schon vor 20 Jahren ziemlich aus der Zeit gefallen war. Dasselbe Schicksal haben auch viele seiner Fotos. Die viele Nacktheit provoziert heute, 60 Jahre nach der sexuellen Revolution, kaum mehr einen und Newtons Frauenbild auch nicht.

Nicht nur, weil es heute indiskutabel wäre, wie auch sein berühmter Disput mit Alice Schwarzer, der auf ihre Kritik an den "Big Nudes" einst übel konterte. Er kenne das "Fräulein Schwarzer" nicht, er wisse aber, dass sie "nicht sehr hübsch" aussehe. Nein, Newtons Frauenbild wird nicht mehr diskutiert, weil es heute einfach uninteressant ist, überholt. Das liegt wohl auch daran, dass Newton zwar Bilder von großen, ja überlebensgroßen Frauen macht, er aber dabei diese Frauen nicht groß macht: Er schmeichelt ihnen nicht, holt nicht heraus, was in ihnen steckt, zeigt keine Persönlichkeit, keine Eigenheit von ihnen, wodurch seine "Big Nudes" auch so seltsam steril, unterkühlt und austauschbar wirken.

Und das gilt nicht nur für seine berühmten "Großen Nackten", sondern auch für viele seiner Porträts. "Ich fotografiere die Menschen, die ich liebe und verehre – die Berühmten und besonders die Berüchtigten" sagte Newton einmal. Darunter sind so verschiedene Figuren wie Hedda Gabler, Gerhard Schröder, Phillipe Starck, Anita Eckberg, Leni Riefenstahl, Jean-Marie Le Pen und Catherine Deneuve. Sie eint nichts, außer ihr Ruhm und Glanz – und wahrscheinlich ist es das, was Newton an ihnen liebte und bewunderte. Auf Persönlichkeiten, Eigenheiten von Menschen, hatte er es offenbar nicht abgesehen. Dadurch erscheinen seine Fotos überholt, ganz anders als etwa die Porträts von Peter Lindbergh oder Herline Koelbl, die ihre Models in ihrer ganzen Individualität in Szene setzen, groß machen.

Aber der Glanz, den Newton so liebte, der wird dem Modefotografen wohl bleiben. 2004 wurde der Starfotograf in Hollywood bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. In seiner Heimatstadt Berlin kümmert sich aber eine Newton-Stiftung darum, dass sein Ruhm nicht vergeht.