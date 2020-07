Oberasbacher Grundschüler erhalten Filmpreis

Mit ihrem Film "Wo ist Brownie" sind die Oberasbacher Grundschülerinnen und Grundschüler der dritten und vierten Klasse in der Kategorie "Kinder bis 8 Jahre" ausgezeichnet worden. In dem Film geht es um vier Freunde, die ihr Lieblingshuhn Brownie suchen, das verschwunden ist. Doch neben den Freunden sucht auch eine unheimliche Gestalt nach Brownie.

"Sehr gelungene Geschichte"

Die Jury des Bayerischen Kinder und Jugend Filmfestivals begründete ihre Auswahl mit der herausragenden schauspielerischen Leistung der Kinder und dem Wortwitz im Film. Es sei eine "sehr gelungene und runde Geschichte", bei der man dem gesamten Filmteam die Freude an der Produktion ansehe, hieß es in der Jurybegründung.

Sonderpreis geht nach Erlangen

Insgesamt wurden acht Preise in verschiedenen Kategorien verliehen, die jeweils mit 500 Euro dotiert sind. Der Sonderpreis der Jury ging an den Erlanger Bruno Marbach für seinen Animationsfilm "Mein Scheißjahr".

Preisverleihung im Livestream

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Preisverleihung in einem Livestream übertragen werden und konnte nicht wie geplant in Würzburg stattfinden. Das Bayerischen Kinder und Jugend Filmfestival findet alle zwei Jahre statt, unter normalen Umständen jedes Mal in einer anderen bayerischen Stadt. Es zeigt die besten Arbeiten junger Filmschaffender aus ganz Bayern. Der Preis wird vom Freistaat Bayern gestiftet.