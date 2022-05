Was Sie bei den Oberammergauer Passionsspielen erwartet

Ein Passionsspiel per "Copy and Paste", sagt Spielleiter Christian Stückl, das sei schlechterdings undenkbar. Seine Erfolgs-Inszenierung von 2010 einfach wiederaufzunehmen, allenfalls leicht überarbeitet, kommt für ihn jedenfalls nicht in Frage. Dennoch fangen er und sein Team nicht jedes Mal wieder bei Null an, sondern bauen auf bisher Erreichtes auf und entwickeln die Passion immer weiter. Schließlich ist Stückl mittlerweile zum vierten Mal Spielleiter in Oberammergau und kann somit auf eine Menge eigener Vorarbeit zurückgreifen.

Für die Presse gab es schon Mal einen Vorgeschmack, was das Publikum bei der Premiere der Passion 2022 am 14. Mai in Oberammergau erwartet – bei einer Art Sneak-Preview ausgewählter Szenen, die vergangenen Mittwochabend gezeigt wurden. Augenfällig wurden die Neuerungen da zunächst einmal dank der Kostüme und Kulissen von Ausstatter Stefan Hageneier, gleich zu Beginn des Spiels beispielsweise, beim ersten Auftritt des Passions-Chors.

Passionsspiel 2022 geradezu farb-entsättigt

Trugen die Sängerinnen und Sänger früher priester-ähnliche, lange Gewänder, so haben sie nun stilisiert bäuerliche Kleidung an, in der sie an die Dorfbewohner erinnern, die einst das Pest-Gelübde ablegten, auf das das Passionsspiel zurückgeht. Damit bettet Stückl die Passion in eine Rahmenhandlung ein, die die Geschichte ihres Ursprungs anreißt.