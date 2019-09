So lassen sich die Oberammergauer im Heiligen Land inspirieren

Der zornige Jesus

Wenn Passionsspielleiter Christian Stückl im Schatten eines Baumes auf einem Hügel in Galiläa sitzt, und um ihn sein Ensemble, dann wirkt das auch ein wenig so, als diskutiere hier der Meister mit seinen Jüngern. Weil die männlichen Darsteller bereits ihre biblisch anmutenden Bärte tragen – und vor allem, weil Stückl mit geradezu messianischer Leidenschaft um die Sache ringt. Zum vierten Mal wird er das Oberammergauer Passionsspiel inszenieren. Und mit jedem Mal versucht er eine andere, eine neue Sicht auf die Figur Jesus Christus zu gewinnen. "Wir trauen uns bei Jesus ganz viel nicht, was wir uns schon trauen dürften", so Christian Stückl. "Wie weit darf man darüber reden, wie extrem der war? Seine Aggressivität ausloten? Aber irgendwie ist die Figur wahnsinnig verstellt. Jeder kennt sie und hat eine Ahnung von ihr. Und man kommt oft von diesen Bildern nicht weg."

Gerungen wird um den Abgleich zwischen Theologie und Theater. Wie weit zum Beispiel kann man gehen in der Darstellung eines zornigen Jesus, der mit Furor soziale Gerechtigkeit predigt? Und verträgt sich das dann noch mit der Vorstellung vom friedfertigen Verfechter der Nächstenliebe? Frederik Mayet: "Man hat das Gefühl, die Reichen in der Welt sind noch reicher geworden und die Armen noch ärmer. Und ich habe das Gefühl, der Christian sucht gerade ganz viele Beispiele raus, wo sich Jesus dazu äußert. Diese sozialen Standpunkte, die Jesus hatte, die sind so aktuell. Und da hoffe ich, dass das noch mehr als 2010 im Passionsspiel drin ist."