"Oben ohne": Das Münchner Nachwuchs-Popfestival feiert Jubiläum

Als Cro kam, sprengte er den Rahmen. Festivalleiterin Isabel Berghofer-Thomas erinnert sich noch heute lebhaft daran. 2012 war der Rapper beim "Oben ohne" zu Gast, hatte damals gerade sein erstes Album veröffentlicht – und das Interesse war gewaltig. So gewaltig, dass das ganze Event verlegt werden musste. Statt in der Innenstadt, zog das Festival nach Riem vor die Tore Münchens.

Ein Festival für "Beginner"

Cro ist kein Einzelfall. Wer sich auf der Website durchs Archiv klickt, begibt sich auf eine kleine Zeitreise durch die letzten 25 Jahre: das Design, die Kleidung, die Handys und das Line-Up. Viele Künstler sind heute nicht mehr bekannt, aber in den meisten Jahren ist zumindest ein großer Name mit dabei: Samy Deluxe, Fettes Brot, Kraftklub, SXTN und Cro, sie alle haben mal auf dem "Oben ohne" gespielt. In gewisser Weise ein Festival für Beginner.

Und das gilt nicht nur für die Bühne, sondern auch fürs Publikum. Für viele Jugendliche ist das "Oben ohne" ihr erstes Konzert. Ab zwölf Jahren dürfen sie das Event allein besuchen. Um ihnen ein sicheres erstes Konzerterlebnis zu bieten, gibt es einen Ruhepol, Saferspaces und ein Awareness-Team.

Jugend macht Kultur

Der Kreisjugendring München hat das Freiluft-Festival 1998, damals noch unter dem Namen "Open Fun", ins Leben gerufen. Man habe damals etwas "für junge Menschen" machen wollen, erzählt Isabel Berghofer-Thomas. Etwas, das in der Stadt auch sichtbar sein sollte. Deshalb entschied man sich für den Königsplatz. Das akustische Provokationspotential, das ein Musikfestivals mitten in München hat, habe man dabei einkalkuliert. Die Veranstaltung sollte der Jugend Raum geben, Kultur mitzugestalten und sich auszuleben. Das ist auch heute noch so.

Jugendliche designen T-Shirts und gestalten Möbel, die auf dem Gelände verteilt werden. Vor allem aber entscheiden sie mit wer spielt. Wobei aufgrund des Budgets nicht immer jeder Wunsch realisiert werden kann. Die Tickets sollen sich nämlich alle leisten können. So ist auch der diesjährige Preis von fünf Euro eher symbolisch.

Hip-Hop aus Berlin, Indie aus München

Dafür bekommt man in diesem Jahr einiges geboten. Als Headliner stehen dieses Jahr BHZ auf der Bühne vor den Propyläen, zwischen der Glyptothek und der Staatlichen Antikensammlung. Die Berliner Crew macht seit Ende 2016 Hip-Hop zwischen Trap und Boom-Bap. Die Gruppe besteht aus acht Jungs aus Schöneberg, die alle auch mit Soloprojekten unterwegs und gemeinsam nicht mehr aus der deutschen Hip-Hop Szene wegzudenken sind.

Co-Headliner dieses Jahr ist der Münchner Musiker Ennio. Vor ein paar Jahren stand er mit seinem englischsprachigen Projekt "Emotional Club" noch auf der Pop-Up-Bühne des "Oben ohne"-Festivals, die jährlich Newcomern Platz bietet, ihre Musik zu spielen. Seitdem ist bei Ennio viel passiert. Er fing an Texte auf Deutsch zu schreiben, veröffentlichte sein erstes Album und ging auf Tour. Mit seiner rauen Stimme singt er von verrauchten Sommernächten und spontanen Partys. Momente, auf die seine Generation in Zeiten der Pandemie lange verzichten musste.