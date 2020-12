Obama: Wer Amerika verstehen will, muss diese Bücher lesen

Dass Barack Obama seit seiner Jugend ein leidenschaftlicher Leser ist, hat er bei jeder Gelegenheit betont, auch im ersten Band seiner gerade veröffentlichten Memoiren. Jetzt telefonierte er mit der "New York Times" und sprach ausführlich über seine prägendsten Erlebnisse mit Büchern. So hat ihn nach eigener Aussage in seinen frühen Erwachsenen-Jahren neben Martin Luther King Jr. und Abraham Lincoln vor allem der deutsch-amerikanische Prediger Reinhold Niebuhr (1892 - 1971) beeinflusst. Von ihm will Obama gelernt haben, trotz eines kühlen Blicks auf die unvollkommene Welt mit all ihren Verbrechen und Katastrophen die Hoffnung nicht aufzugeben, also Realismus mit Optimismus zu verbinden. Von Martin Luther King Jr. hat Obama demnach die Grundeinstellung übernommen, dass die Vereinigten Staaten stets im Werden sind, aber niemals ihr Ziel erreichen. Wichtig sei vielmehr, unverdrossen danach zu streben.

Viele Klassiker des 19. Jahrhunderts

Interessant ist die Bücherliste, die der Ex-Präsident für alle bereit hält, die die Mentalität Amerikas kennen lernen möchten. So verweist Obama auf Alexis de Tocquevilles Klassiker "Die Demokratie in Amerika" (1835/40), und zwar mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass dort nachzulesen sei, wie tief der Bruch war zwischen der Alten und der Neuen Welt. Zu den weiteren Sachbüchern, die er empfiehlt, gehören die Autobiografien des Ex-Sklaven Frederick Douglass (1845, nicht auf Deutsch erschienen) und des Bürgerrechtlers Malcolm X (2003), Henry David Thoreaus Selbstversuch in der ländlichen Idylle "Walden" (1854), Ralph Waldo Emersons Aufforderung zur "Selbstverantwortung" ("Self-Reliance", 1848), Abraham Lincolns Ansprache bei dessen zweiter Amtseinführung und Martin Luther Kings "Brief aus dem Gefängnis in Birmingham" (1963).