Obama und Springsteen bringen Buch heraus

Dass Bruce Springsteen und Barack Obama sich gut verstehen, ist nicht neu. Bereits im Februar dieses Jahres erschienen acht Folgen ihres gemeinsamen Podcasts "Renegades". Darüber hätten die beiden herausgefunden, dass sie viele Ansichten und Empfindungen teilen, so Obama. "Über Arbeit, über Familie und über Amerika." Aus diesen gemeinsamen Gesprächen soll nun ein Buch entstehen. Titel "Renegades: Born in the USA". Das gaben der Verlag Penguin Random House und Obamas Firma Higher Ground nun bekannt.

Unterschiedliche Perspektive – gemeinsame Ziele

Das Buch soll von den USA erzählen, wie sie die beiden aus ihren je unterschiedlichen Perspektiven als Politiker und Künstler kennengelernt und hinterfragt haben. Springsteen schreibt in der Einleitung, das Buch handle von dem "Schicksal des Landes, das Glück seiner Bürger und die destruktiven, hässlichen, korrupten Kräfte, die im Spiel sind, um das alles zu demontieren". Im Buch würden keine Fragen beantwortet, "aber ihr werdet ein paar Suchende vorfinden, die ihr Bestes tun, uns dazu zu bringen, bessere Fragen zu stellen."

Neben den Gesprächen soll das Buch seltene Fotos, handgeschrieben Songtexte von Springsteen, sowie mit persönlichen Anmerkungen versehene Reden Obamas beinhalten. Erscheinen wird das Buch am 26. Oktober 2021.