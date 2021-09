vor 5 Minuten

O'zapft is! Heute Abend wird der Deutsche Fernsehpreis verliehen

Nach coronabedingter Absage 2020 findet die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in diesem Jahr wieder statt, als Open-Air-Show in Köln. Die Auszeichnungen werden in 30 Kategorien vergeben, auch der BR ist dabei. Barbara Schöneberger moderiert.