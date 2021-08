Nuran David Çalış über seinen Blick auf den NSU-Prozess

Als ästhetisches und soziales Experiment versteht der Regisseur Nuran David Çalış sein Theaterprojekt – das Publikum mache sich auf, erklärt Çalış, um an einem Gerichtsprozess teilzunehmen, den in Wirklichkeit nur sehr wenige Zuschauer bezeugen konnten: "Wie wir wissen war damals, im Saal 101, die Zahl der Zuschauer sehr begrenzt."

Çalış will das Experiment in Weimar nutzen, um die Geschichten der Opfer in den Fokus zu rücken: "Wir lassen nur sie zu Wort kommen oder Menschen aus den Polizeibehörden."

Leerstellen im Theaterraum

Den rechtsradikalen Zeugen, die im Saal 101 ebenfalls befragt worden seien, wolle er keine Bühne bieten. Auch sie sind aber auf der Bühne sichtbar. Es sei alles so, wie es tatsächlich stattgefunden habe, betont der Regisseur.

Ein sogenanntes Reenactment also – von einem Prozess, von dem keine Tonaufnahmen, keine Videoaufnahmen existieren. Aber was passiert, wenn die Gefühle, die Aussagen der Opfer theatral reinszeniert werden?

Keine Empathieschleuder

Çalış antwortet auf die Frage mit dem Hinweis auf ein paar Verabredungen: "Es ist verboten, für diejenigen, die dazukommen, aber auch für die Spieler, sich einzufühlen. Ich kleistere den Zuschauer nicht mit Emotionen zu, die ein Schauspieler oder eine Externe in dem Moment erzeugen könnte, sondern wir versuchen, nüchtern zu bleiben, und dem Zuschauer das Gefühl dieser Nüchternheit zu vermitteln."

Es gehe ihm darum zu verstehen, wie technokratisch unser System, unsere Rechtsprechung, die Opfer am Ende hinterlassen habe: "Wir wissen von den Opfern, dass sie jetzt festgestellt haben, dass Recht gesprochen wurde. Und wir wissen auch, dass vor zwei Wochen die Revision abgeschmettert wurde, aber trotzdem sind die Opfer nicht mit einem Gerechtigkeitsgefühl nach Hause gegangen."

Enttäuschte Erwartung: auch beim Zuschauer

Und so kommt womöglich auch der Zuschauer mit der Erwartung in den Theaterraum, hier Musik, Auf- und Abtritte zu erleben, um dann dieselbe Erfahrung zu machen wie die Opferfamilien, die mit großen Erwartungen in den Gerichtssaal gekommen und dann empathielos wieder ausgespuckt worden seien.

"Ja, es ist Recht gesprochen worden", sagt Çalış, "aber durchweg – in allen Gesprächen, die ich geführt haben – hat keine dieser Familien Gerechtigkeit empfunden, und Teile der Opferfamilien haben Deutschland auch den Rücken gekehrt und sind zurück in die Türkei."