Nur noch schnell die Welt retten - Adventsaktion der Bischöfe

#weltretten: Dazu rufen die katholischen Bistümer, Orden, Hilfswerke und Verbände in einem gemeinschaftlich produzierten "Adventsspot" mit dem Katholischen Medienhaus in Bonn im Internet auf.

Der Krieg in der Ukraine, Corona und der Klimawandel, die Gaspreise und der finanzielle Druck auf ärmere Bevölkerungsschichten "halten die Welt in Atem", so resümieren die katholischen Macher in ihrer Hinführung zu dem 90-Sekunden Web-Video: "Wie kann die Welt noch gerettet werden?" Die Geschichte soll zeigen, "dass jeder seinen kleinen Teil zur Weltrettung beitragen kann".

Katholisches Web-Video zum Advent wird fürs "#Weltretten"

Der "Adventsspot" erzählt Episodenfilm-artig die Geschichte mehrerer Menschen parallel: eine Schwangere mit Wehen auf dem Weg in den Kreißsaal, ein kopfloser Vater in spe am Steuer eines Lkw - ebenfalls auf dem Weg ins Krankenhaus, eine Schülerin im Grundschulalter beim Überqueren einer Straße, ein Mann auf dem Friedhof beim Besuch am Grab und eine beherzte Schülerlotsin im Rentenalter.

Nächstenliebe, Zufall, Vorsehung: Wer rettet hier wen?

Allein, die Botschaft des Films bleibt rätselhaft. Da kommt ein Kind zur Welt - so gut, so adventlich - und rettet damit indirekt einem anderen Kind das Leben, als dieses beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einem heranrasenden Lkw mit unachtsamem, weil abgelenktem Fahrer am Steuer überfahren zu werden droht. Aber wer ist jetzt hier der titelgebende "#Weltretter"?

Der unbeteiligte Friedhofsbesucher, der die werdende Mutter aus Nächstenliebe ins Krankenhaus fährt und so ihren kopflosen Ehemann davor bewahrt, ein anderes Kind zu überfahren? Die Schülerlotsin, die sich beherzt vor den Kühlergrill wirft? Das Mädchen auf dem Zebrastreifen, auf dessen Schultern die Zukunft der Welt von morgen ruht und das noch wenige Momente zuvor einem Obdachlosen etwas in den Hut geworfen hat? Und was hat all das mit Advent zu tun?

Filmmacher wollen zu gesellschaftlicher Verantwortung aufrufen

Das lassen die Videomacher offen. Es bleibt beim moralisch nicht näher bestimmten Appell: Ein bisschen die Welt retten! Der Film verdeutliche die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Miteinanders - auch oder gerade in Alltagssituationen, erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Katholischen Medienhauses, Andrea Rübenacker gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur.

Flankiert wird das Web-Video von einem digitalen Adventskalender: Hinter 24 Türchen verbergen sich Botschaften zum #Weltretten, erklären die Macher. "Auch hier zeigen wir, was jede und jeder in seinem Alltag, an ihrem und seinem Platz tun kann", so der Redaktionsleiter von katholisch.de, Björn Odendahl. Ab dem ersten Dezember öffnen sich die Türchen. Die Aktion ist gewissermaßen die Fortsetzung einer digitalen Adventsaktion aus dem Vorjahr unter dem Motto "#jetzthoffnungschenken".