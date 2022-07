Nur nicht aus Liebe weinen : "König Arthus" in Erl

Der griechische Ausstatter takis, der den bürgerlichen Namen Panagiótis Vasilákis trägt, orientierte sich optisch an Mittelalter-Epen, leistete sich aber auch einige Brüche, so dass es kein unfreiwillig kitschiges Historiengemälde wurde. Ganz im Gegenteil: Bühnenbild und Kostüme faszinierten über vier Stunden hinweg. Keck zum Beispiel der Einfall, die durchweg düsteren, in Schwarztönen gehaltenen Kriegermonturen mit Reißverschlüssen zu versehen, die ja nun wirklich nicht in die Völkerwanderungszeit gehören. Und die Weltenscheibe, die mal im Nebel verschwand, mal gleißend hell aufloderte, mal eine Himmelfahrt andeutete, war von ungemein intensiver Symbolik. Wer wollte, konnte sich dabei an Wieland Wagners große Regiewürfe der 1950er Jahre erinnert fühlen.

Die Lichtregie ließ das Meer aufbranden, den Wald rauschen, Gespenster schweifen und Ornamente ranken. Eine virtuelle Welt, würde es heute wohl treffend heißen, aber auch eine verzauberte. Und wenn dann die toten Raben auf die Speere gespießt werden, dann ist Hollywood-Grusel nicht weit.

Effektvolle Oper über die letzten Dinge

Ein Abend voller Wucht, optisch, aber auch musikalisch, durch das Dirigat von Karsten Januschke. Er schwelgte in Chaussons Monumentalwerk, das streckenweise ohne Weiteres zu einer Verfilmung der "Zehn Gebote" gepasst hätte. König Arthus (Domen Križaj) sah denn auch Charlton Heston als Moses verdächtig ähnlich, doch was anderswo befremdlich gewirkt hätte, entfaltet im Passionsspielhaus von Erl eine unerwartete Magie. Der Zuschauerraum aus dem Jahr 1959 ist ja sehr karg in seiner Beton-Optik und von sakraler Würde. Da macht so eine effektvolle Oper über die letzten Dinge unbedingt was her.