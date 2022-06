Nur Malaysia mag ihn: Putins Ansehen weltweit auf Rekordtief

Nur in Malaysia darf sich Wladimir Putin außerhalb Russlands einigermaßen geschätzt fühlen: Dort mögen ihn nach den Befragungen des US-Meinungsforschungsinstitut Pew immerhin 59 Prozent der Befragten. Auch in Singapur findet ihn immerhin ein gutes Drittel der Bevölkerung "etwas" oder "sehr" sympathisch. In Europa dagegen muss sich Putin lange umschauen, bis er ein Land findet, wo er nennenswert viele Fans hat.

Nur in Griechenland gibt es demnach auf der dortigen extremen Rechten zahlreiche Leute, die seine Politik mögen. Immerhin 27 Prozent der Griechen zählen zu den Anhängern Putins, allerdings gibt es auch dort eine absolute Mehrheit, die ihn "überhaupt nicht" schätzt, obwohl die christlich-orthodoxe Religion Griechenland und Russland miteinander verbindet. In Moskau gibt es Nationalisten, die sich bis heute als legitime Nachfolger des byzantinischen Reichs sehen. Andererseits dürften Putins enge Kontakte zum türkischen Präsidenten Erdogan, der sich als Vermittler im Ukraine-Krieg sieht, in Griechenland nicht zur Beliebtheit des Kremlchefs beitragen.

Auch bei den Rechten ist Putin weniger beliebt

Wenig verwunderlich, dass Putin nirgendwo unbeliebter ist als in Polen, wo ihn 94 Prozent nicht ausstehen können. Ähnliche Negativwerte hat er in Schweden, Holland und Spanien. Auch in den USA und Kanada ist die Zahl seiner Anhänger kaum messbar (6 bzw. 10 Prozent). Unter den großen EU-Ländern findet der russische Präsident in Deutschland tatsächlich noch vergleichsweise viel Zustimmung: 14 Prozent zeigen sich mit ihm einverstanden, nach Angaben von Pew überwiegend Anhänger der AfD. Auch in den anderen Nationen ist es vor allem die politische Rechte, die mit Putin sympathisiert, allerdings, so die Forscher, hat der Präsident gerade dort in den letzten Monaten extrem an Zustimmung eingebüßt.

Olaf Scholz muss in drei Ländern "kämpfen"

Auf alle 18 Länder der Untersuchung gerechnet, liegt Putins Ablehnung bei soliden neunzig Prozent. Verglichen mit anderen Spitzenpolitikern liegt der Russe kaum überraschend auf dem letzten Platz. US-Präsident Joe Biden kommt international auf sechzig Prozent Zustimmung, Emanuel Macron und Olaf Scholz haben ähnliche Werte. Chinas Xi Jinping dagegen liegt abgeschlagen auf dem vorletzten Rang, hat mit 18 Prozent aber immer noch doppelt so viele Fans wie Putin.

Was Bundeskanzler Scholz betrifft, hat er in Israel, Griechenland und Polen die schlechtesten Werte. Überall dort vertraut ihm deutlich weniger als die Hälfte der Bevölkerung. Pew verweist darauf, dass Angela Merkel einst deutlich bessere Prozentzahlen hatte.

"Unterdessen sind die Gesamtbewertungen für die USA weitgehend positiv und stabil", heißt es bei Pew. "Große Mehrheiten in den meisten Ländern betrachten Amerika als zuverlässigen Partner für ihr Land, und der Anteil der Öffentlichkeit, der diese Ansicht vertritt, ist im vergangenen Jahr in den meisten Ländern, in denen Trends verfügbar sind, gestiegen."