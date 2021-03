Nur "gute" Geschichten: Darum drohte China deutschem Verlag

Aber ist das Vorgehen der Chinesen nicht etwas rabiat und ungeschickt? Hätte sich das nicht diskreter und diplomatischer lösen lassen? Ralph Weber: "Man darf nicht vergessen, dass alle diese Einheiten in ein System eingegliedert sind, in dem sie sich rechtfertigen müssen. Oft geschieht so etwas, weil man den Oberen ein Zeichen geben möchte, dass man aktiv ist. Die Rationalität dahinter erahnen zu wollen, ist eine schwierige Aufgabe." Der China-Kenner vermutet, dass sich die chinesische Seite jetzt erst einmal bestätigt sieht, trotz mancher unangenehmer Schlagzeile in deutschen Medien: "Kurzfristig war es erfolgreich, der Verlag hat ja gemacht, was das Generalkonsulat wollte und das zeigt zunächst einmal, dass sie im Generalkonsulat sagen, wir können es machen, also machen wir es. Das ist nicht zu unterschätzen, dieser Effekt." Und letztlich wird China auch darauf setzen, dass wenige Europäer sich intensiv darum kümmern, ob und wie ihre Informationsquellen manipuliert werden.

"China will steuern, wie wir denken und sprechen"

Der Umgang mit politischem Druck und Drohgebärden aus China wird immer schwerer, so Weber: "Es nimmt an Intensität zu. Der Druck, der durch die Medien ausgeübt wird, zum Beispiel durch die Beilagen, die von China finanziert werden, das hat zugenommen. Es geht letztlich um Diskurs-Steuerung in unseren Gesellschaften. Es geht darum, den Versuch zu unternehmen, zu beeinflussen, wie wir über China denken und sprechen. Dafür werden enorme Ressourcen von China eingesetzt."

Tatsächlich bekam auch die BBC Probleme, als sie in ihrem internationalen Programm über Chinas Versuche berichtete, den Ursprung der Corona-Pandemie in Wuhan möglichst vergessen zu machen, am besten völlig zu vertuschen. Das ist eben keine "gute" Story, und prompt wurde die BBC in China abgeschaltet. Großbritannien ließ sich das nicht bieten und knipste umgekehrt auch Chinas Auslandsprogramm aus, das sich nun notgedrungen nach einer Sendelizenz in Europa umsehen muss.