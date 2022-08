"Nur für die Reichen": Ist Demokratie für Russland "ungeeignet"?

In Russland, und nicht nur dort, sorgte Zhao Lijian (49), der stellvertretende Sprecher des chinesischen Außenministeriums, mit einem Tweet für große Begeisterung. Er griff auf ein - von ihm verkürztes - Zitat von Lenin zurück, um klarzumachen, was er von der "Demokratie im Westen" hält. In seinem Werk "Staat und Revolution" hatte der berühmteste Vorkämpfer des russischen Kommunismus geschrieben: "In der kapitalistischen Gesellschaft, ihre günstigste Entwicklung vorausgesetzt, haben wir in der demokratischen Republik einen mehr oder weniger vollständigen Demokratismus. Dieser Demokratismus ist jedoch durch den engen Rahmen der kapitalistischen Ausbeutung stets eingeengt und bleibt daher im Grunde genommen stets ein Demokratismus für die Minderheit, nur für die besitzenden Klassen, nur für die Reichen. Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in den antiken griechischen Republiken war: Freiheit für die Sklavenhalter."

Russischer Gouverneur: "Demokratie unterhöhlt Moral"

Das sei geradezu "ergreifend", urteilten russische Medien, zumal sich Zhao Lijian auch noch über Washingtons "Heldentaten" in Afghanistan und im Irak lustig machte. Ironie ist den autoritären Regimen in Peking und Moskau ein willkommenes Mittel, ihren Bürgern die Demokratie madig zu machen. Lenin-Zitate sind allerdings auch "hilfreich" - und ganz viel falsches Pathos. Der Gouverneur der russischen Region Brjansk, Alexander Bogomaz, bemerkte kürzlich in einer Rede, seine Generation erlebe "den größten Zusammenbruch" der weltbeherrschenden Vereinigten Staaten: "Moral, Wirtschaft, die gesellschaftlichen Fundamente" seien zugunsten "großer Demokratie" und "großer Menschenrechte" unterhöhlt worden.

Ganz im Sinne von Donald Trump und den zunehmend extremistischen Republikanern geißelte Bogomaz die Briefwahl, bei der "kein einziger Beobachter im Wahllokal" stehe. Außerdem erhöre "niemand" die Europäer, die "gegen die Blockade von Russland" seien. Angesichts äußert dubioser Umstände bei Wahlen in Russland ist das bittere Realsatire.

"Demokratie immer weniger, Geld immer mehr"

Das Allrussische Forschungszentrum für öffentliche Meinung legte aktuell Umfragedaten vor, wonach ein Drittel der Befragten überzeugt ist, dass "westliche Zivilisation, Demokratie und Kultur" für Russland "nicht geeignet" seien. Immerhin ein Viertel hält diese Werte sogar für "zerstörerisch und katastrophal". Vor allem Russen über 35 Jahren fremdeln demnach mit demokratischen Umgangsformen.

"Die Menschen empfanden zwar eine Verbesserung des Wohlbefindens, eine Steigerung der Lebensqualität, aber sie hatten nicht den Eindruck, dass das irgendwie auf die Anpassung an westliche Regierungsformen zurückzuführen war", urteilt die "Nesawissimaja Gaseta": "Die Demokratie wurde immer weniger, das Geld wurde objektiv immer mehr. In der öffentlichen Wahrnehmung begann der Einfluss westlicher Normen nachzulassen. Die westliche Demokratie bedeutet vor allem die Unabhängigkeit der Institutionen voneinander. In Russland konnte ein solches System nicht geschaffen werden. Aber psychologisch ist es für die Leute einfacher zu sagen, dass es einfach nicht zu uns passt."

Angst um die "offene Kommunikation"

Während das Lamento über die angeblich elitäre Demokratie aus Peking und Moskau eher skurril als ernst zu nehmen ist, hadern auch im Westen nicht wenige mit dieser Regierungsform. Anlass ist ein jüngst erschienenes Buch von Zac Gershberg und Sean Illing ("The Paradox of Democracy"), in dem beide US-Forscher über die aktuellen Gefahren für die Volksherrschaft nachdenken. Schon im alten Griechenland sei die Demokratie durch die Einschränkung der Meinungsfreiheit ständig bedroht gewesen.

"Zu sagen, dass ein Staat demokratisch ist, sagt eigentlich relativ wenig darüber aus, wie er regiert wird", so Sean Illing in einem Interview: "Das Buch versucht, die Menschen daran zu erinnern, dass Instrumente der Demokratie – freie Meinungsäußerung, ein offenes Medienumfeld – gegen sie gerichtet werden können." Liberalismus und Demokratie seien jedenfalls zwei unterschiedliche Dinge: Das Erstere beinhalte die "Verteidigung von Minderheitenrechten, Rechtsstaatlichkeit, die friedliche Akzeptanz von Machtübertragungen", Demokratie dagegen sei als solche vor allem "eine Kultur der offenen Kommunikation". Es gehe um einen "Wettbewerb der Kommunikationsstile, wo jede erdenkliche Art von Rhetorik und Bullshit-Artistik und Demagogie gedeihen" dürften, so der streitbare Illing.

"Lokaljournalismus stärkt Rückgrat der Demokratie"

"Viele von uns wollen, dass Demokratie ein Kampf von Ideen und Strategien ist, der auf Fakten und einem auf Tatsachen beruhenden Diskurs beruht", so der Publizist. Er dagegen sei überzeugt, dass Demokratie nicht nur zwischen Argumenten, sondern auch zwischen widersprüchlichen Redestilen und Denkweisen ausgefochten werde: "Und es ist immer, ob wir es erkennen oder nicht, ein Kampf um die Macht." Die Ära der "stabilen" liberalen Demokratie sei vorbei, behauptet Illing. Grund dafür: Durch die sozialen Plattformen habe jeder die "Macht", Massenkommunikation zu betreiben, es sei unmöglich geworden, Informationen zu kanalisieren.

Statt "Staatsbürgerkunde" zu betreiben, hält es Illing für deutlich hilfreicher, den Lokaljournalismus zu stärken, weil die Bürger örtlichen Nachrichten mehr vertrauten als überregionalen: "Wir wissen, dass Lokalzeitungen schon immer entscheidende Katalysatoren für die Art von sozialen Beziehungen waren, die das Rückgrat der Demokratie bilden." Nationale Debatten würden dagegen viel stärker von sozialen Medien bestimmt, die nach dem polarisierenden Links-Rechts-Schema funktionierten.

Der Aufstieg "autoritärer" und "illiberaler" Regime macht übrigens auch dem französischen Präsidenten Emanuel Macron Sorgen. Die Überzeugung, wonach Demokratie und Menschenrechte "universelle Werte" seien, sei erschüttert.