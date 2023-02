Nur "fast Faust", aber ohne Abstriche – Theater in Dinkelsbühl

Alles begann mit dem Wunsch des Publikums nach einem Klassiker, erzählt Intendant und Regisseur am Landestheater Dinkelsbühl, Peter Cahn. Doch sollte nicht vier Stunden lang der Inhalt des berüchtigten gelben Reclam-Heftchens aufgeführt werden, sondern nur fast – beziehungsweise übersetzt aus dem Englischen "schnell". Am Mittwoch feiert "fast Faust" Premiere.

Stück im Stück

Auf der Bühne geht es um eine kleine Theatergruppe, die Faust aufführen möchte. Bei der Begrüßung des Publikums die Hiobsbotschaft: Eine Schauspielerin des ohnehin nur dreiköpfigen Ensembles fällt aus. Die beiden Darsteller von Doktor Faust und Mephisto müssen also das Gretchen übernehmen. Eine große Herausforderung, da diese Geringbesetzung ohnehin schon mehrere Charaktere während des Stückes verkörpern muss. "Wir hören und sehen auch viele Originalszenen, aber es ist eine Parallelhandlung", erklärt Regisseur Peter Cahn.

Drama mit Situationskomik

Faust – im Stück spielt ihn der Theaterintendant und erste Schauspieler André – ist nicht glücklich mit dem Fehlen von Gretchen-Darstellerin Hannah. Immer wieder diskutiert er daher mit Heiner, der den Mephisto spielt. Mal geht es um Hannahs Fortbleiben an sich, dann wieder um seine schauspielerische Interpretation des Gretchens oder anderer Figuren. All das wird diskutiert vor dem Publikum. Die dramatische Geschichte von Goethes Faust wird dadurch leicht und lustig erzählt, wird fast schon zur Komödie.

Handlung dennoch komplett

Trotzdem ist alles drin: Die Wette zwischen Gott und Mephisto, der etwa 55-jährige Faust, der durch Mephisto 30 Jahre jünger wird und in dem jungen Gretchen die Erfüllung seines Liebeslebens sieht, und das letztendlich tragische Ende der Geschichte. Die einzelnen Szenen sind schnell auf- und abgebaut, denn die Bühne ist ein alter Theaterkarren mit wechselnden Szenenelementen. Letztendlich dauert der "fast Faust", also schnelle Faust statt vier Stunden nur etwa 90 Minuten.

Schulen sollen sich melden

Eben weil "fast Faust" das schwere Werk leicht erzählt, will Intendant Peter Cahn auch Schulen ansprechen. "Ich würde mich freuen, wenn sich Schulen bei mir melden und einfach sagen: Kommt doch zu uns nach Wolframs-Eschenbach oder nach Fürth." Die Bühne ist ja leicht transportierbar und der Klassiker inhaltlich durch diese Interpretation auch der jungen Generation leichter vermittelbar.

💡 Die Premiere von "fast Faust" am Landestheater Dinkelsbühl ist am Mittwoch, 08.02.2023 um 20.00 Uhr. Weitere Auftritte sind von 09. bis 12.02., außerdem am 16. und 17.02, 24. und 25.02. sowie am 03. und 04.03. jeweils um 20.00 Uhr. Am 10.02. wird das Stück um 15.00 Uhr im Landestheater aufgeführt. Gastspiele gibt es am 14.02. in Wassertrüdingen und am 11.03. in Rothenburg ob der Tauber.