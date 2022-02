"Nullerjahre": Rapper Testo über seine Jugend in Stralsund

Hendriks Freunde in "Nullerjahre" sind praktisch alle männlich, alle trinken gern Alkohol, nehmen gern Drogen und prügeln sich gern. Als Grund für eine Schlägerei reicht die geringste echte oder eingebildete Schwäche: falsche Frisur, falscher Look, falsche Körperhaltung. Gewalt ist der natürliche Zustand der Dinge, wer sie angetan bekommt anstatt sie anderen anzutun, ist selbst schuld. Dass es unerwünscht ist, über Gefühle zu sprechen und sie zu zeigen, wird dem jungen Hendrik schon im Kindergarten beigebracht.

"Ich bin härter als du"

Hendrik Bolz: "'Der und der hat mich gehauen! – Und was machst du? Du petzt!' Derjenige, der über etwas spricht, ist schlimmer als der, der die Tat ausgeübt hat. Das hat super zu den Werten gepasst, die in den Neunzigern von den Neonazis in der Generation vor mir vorgelebt wurden: Ein Deutscher weint nicht, und so weiter. Und es hat sehr gut gepasst zum Gangstarap, der dann cool wurde, wo es ja auch immer darum ging, zu sagen: 'Ich bin härter als du, du bist ein Opfer, blablabla.'"

Für alle komplexeren Emotionen, die in Hendrik und seinen Freunden aufkommen, gilt also: runterschlucken, unterdrücken, notfalls mit Gewalt oder Drogen oder beidem. So ist "Nullerjahre" auch ein Buch über das sich langsam wandelnde Bild von Männlichkeit geworden. Außerdem ist es ein Buch über ostdeutsche Identität und über die verheerenden Wechselwirkungen von Empathielosigkeit in der Politik und innerhalb der Bevölkerung. Lösungen zeigt Hendrik Bolz nicht auf, trotzdem ist sein Buch ein wichtiger Schritt in einer gesamtdeutschen Aufarbeitung, die gerade erst begonnen hat.

Hendrik Bolz: Nullerjahre. Jugend in blühenden Landschaften. Erschienen bei Kiepenheuer&Witsch 2022, 336 Seiten.